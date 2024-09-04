Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlıklarından ilk görüntü geldi

04 Eylül 2024 15:37 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:45

Acun Ilıcalı, 3 senedir sevgili olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile bugün yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evleniyor. Basına sızan davetiyede sosyal medya detayı yer alırken, Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlıklarından ilk kare geldi.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bugün Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşecek törenle evlenecek. Her şeyin dört dörtlük olmasını isteyen Ilıcalı, aile dostlarını ve yakın arkadaşlarını düğüne davet etti. Düğün hazırlıklarına başlayan Ayça Çağla Altunkaya'nın kareleri sosyal medyayı salladı.

ACUN ILICALI VE ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN DÜĞÜNÜNDEN İLK KARELER

Bugün Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya hazırlılara başladı. Ayça Çağla Altunkaya'nın makyaj ve saçı yapılırken yayınlanan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DÜĞÜN DAVETİYESİNDEKİ İSTEK DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu. Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.