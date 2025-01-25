Adaya erken veda eden Kaan Kazgan'dan Survivor açıklaması!

Survivor'ın bu seneki en tanınan yüzlerinden olan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın Survivor All Star​ macerası kısa sürdü. Oyunlarda istenilen performansı gösteremeyen Kazgan adadan erken elendi.

Kazgan elenmesinin ardından X hesabından hayranlarıyla mesaj paylaştı. Hayranlarından özür dileyen Kazgan, hazırlanmadan yapabileceğini düşündüğünü ancak bunun olmadığını belirtti.

Kazgan'ın paylaşımı şu şekilde:

Survivor​ kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan, kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana"