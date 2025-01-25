Adaya erken veda eden Kaan Kazgan'dan Survivor açıklaması!
Survivor yarışmasına 'şov başlasın' diyerek katılan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, adaya erkenveda eden isim oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazgan'ın son mesajı dikkat çekti.
Survivor'ın bu seneki en tanınan yüzlerinden olan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın Survivor All Star macerası kısa sürdü. Oyunlarda istenilen performansı gösteremeyen Kazgan adadan erken elendi.
Kazgan elenmesinin ardından X hesabından hayranlarıyla mesaj paylaştı. Hayranlarından özür dileyen Kazgan, hazırlanmadan yapabileceğini düşündüğünü ancak bunun olmadığını belirtti.
"UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ YIL..."
Kazgan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstereceğim.
"GERÇEK BENİ GÖRDÜYSENİZ NE MUTLU BANA"
Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan, kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana"