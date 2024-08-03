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Ajda Pekkan hayranlarını kırmadı! 3 saatlik mükemmel sahne performansı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:58
Ajda Pekkan hayranlarını kırmadı! 3 saatlik mükemmel sahne performansı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro'da dün akşam konser veren Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan hayranları alanı hınca hınç doldurdu. Başarılı sanatçı Pekkan yoğun istek üzerine konserini yarım saat uzatıp 3 saat sahnede kaldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro’da dün akşam konser veren Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan hayranları tiyatroyu doldurdu. Ajda Pekkan yoğun istek üzerine konserini yarım saat uzatıp 3 saat sahnede kaldı.

Ajda Pekkan hayranlarını kırmadı! 3 saatlik mükkemmel sahne performansı - 1. Resim

'MİNİK SERÇE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya da övgü dolu sözler söyleyen 78 yaşındaki Pekkan "Sahneleri neden bıraktı bilmiyorum ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi sanatçılardan biri. Onun şarkılarını okumaktan büyük zevk alıyorum" dedi.

Binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan 'Süperstar' sahne enerjisi ve dansçılarıyla birlikte sergilediği performansla büyük alkış aldı.

Ajda Pekkan hayranlarını kırmadı! 3 saatlik mükkemmel sahne performansı - 2. Resim

"GÜZELLİK GEÇİCİ"

Burcu Sedef imzalı altın sarısı bir kıyafetle sahneye çıkan Pekkan, hayranlarının "İkon" tezahüratlarına "Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz” dedi.

Ajda Pekkan hayranlarını kırmadı! 3 saatlik mükkemmel sahne performansı - 3. Resim

KONSERİNİ UZATTI

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak harika bir performans sergileyen 'Süperstar' hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat uzattı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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