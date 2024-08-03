Ajda Pekkan hayranlarını kırmadı! 3 saatlik mükemmel sahne performansı

03 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:58

Ajda Pekkan'ın 60 yıllık hayali gerçek oldu! ''Eurovision'da bile bu kadar heyecanlanmamıştım''

Ajda Pekkan'ın 60 yıllık hayali gerçek oldu! ''Eurovision'da bile bu kadar heyecanlanmamıştım''

Ahmet San, Ajda Pekkan'ı ve diğer starları yerden yere vurdu!

Ahmet San, Ajda Pekkan'ı ve diğer starları yerden yere vurdu!

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro’da dün akşam konser veren Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan hayranları tiyatroyu doldurdu. Ajda Pekkan yoğun istek üzerine konserini yarım saat uzatıp 3 saat sahnede kaldı.

'MİNİK SERÇE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya da övgü dolu sözler söyleyen 78 yaşındaki Pekkan "Sahneleri neden bıraktı bilmiyorum ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi sanatçılardan biri. Onun şarkılarını okumaktan büyük zevk alıyorum" dedi.

Binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan 'Süperstar' sahne enerjisi ve dansçılarıyla birlikte sergilediği performansla büyük alkış aldı.

"GÜZELLİK GEÇİCİ"

Burcu Sedef imzalı altın sarısı bir kıyafetle sahneye çıkan Pekkan, hayranlarının "İkon" tezahüratlarına "Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz” dedi.

KONSERİNİ UZATTI

Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak harika bir performans sergileyen 'Süperstar' hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat uzattı.