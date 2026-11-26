Öte yandan oyuncunun yasaklı madde kullandığı ve bu tür ortamlarda bulunduğu yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Yoğun çalışma temposu nedeniyle günlük hayatının büyük bölümünü set ve ev arasında geçirdiğini ifade eden Özberk'in telefonunun özel bilirkişi tarafından incelenmesi yönündeki talebi de dikkat çekti.

BURCU ÖZBERK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Adli kontrolle serbest bırakılan Burcu Özberk, ifadesinde çalışma düzeninden ve sosyal hayatından söz ederek yasaklı madde kullanmadığını dile getirdi. Oyuncunun ifadesinde şu sözler yer aldı:

"Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla yasaklı madde içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben yasaklı madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum."

TELEFONUNUN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Özberk'in ifadesinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de cep telefonuyla ilgili sözleri oldu. Telefonunun şifresini yetkililerle paylaştığını belirten oyuncu, cihazında işine ilişkin önemli belgelerin bulunduğunu vurguladı.

Burcu Özberk, telefonunun incelenerek kendisine iade edilmesini istedi ve özel bilirkişi talebini de ifadesine ekledi:

"Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur.

Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır"

ANNE YARISI SETİNDE SON DURUM NE?

Burcu Özberk'in adli süreciyle ilgili gelişmelerin ardından gündeme gelen bir diğer konu ise rol aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimleri oldu. Çekimlerin durdurulduğuna ilişkin gelişme merak uyandırırken, projenin ne zaman yeniden başlayacağı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

