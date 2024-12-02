Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızı 18 oldu! Annesine benzerliğine yorum yağdı

02 Aralık 2024 11:08 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:08

Aşkın Nur Yengi, son verdiği konserde seyircilerine ve kzıı Nur Bilginer'e sürpriz yaptı. Haluk Bilginer ile evliliğinden dünyaya gelen kızına sürpriz doğum günü kutlaması organize eden Aşkın Nur Yengi, "Ömrüm senin olsun" dedi.

Aşın Nur Yengi'nin Haluk Bilginer​ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Nur Bilginer 18 yaşına girdi. Annesini izlemeye giden Nur Bilginer, sürpriz ile neye uğradığını şaşırdı.

NUR BİLGİNER'İN ANNESİ AŞKIN NUR YENGİ'YE BENZERLİĞİNE YORUM YAĞDI

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nur Bilginer 18 yaşına girdi. Kameralardan kızlarını uzak tutan, kızları Nur Bilginer ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmamaya da özen gösteriyor. 18 yaşına giren kızına sürpriz yapan Aşkın Nur Yengi, konserinde kocaman bir pastayla kızının doğum gününü kutladı.

Aşkın Nur Yengi, kızının doğum gününde "Canım kızım, annesinin bir tanesi, bugün ağlamayacağız. Her şey senin için, ömrüm senin olsun!" derken, seyirciler de hep bir ağızdan Nur'un doğum gününü kutladı.

Nur'un büyüdükçe annesi Aşkın Nur Yengi'ye benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya hesabından Anne kızın karesini görenler, "Tıpkı annesi", "Büyüdükçe annesine benziyor" gibi yorumlar yapıldı.