Survivor 2026 yarışmasıyla ekranlara gelen ünlü isim Barış Murat Yağcı, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılan Barış Murat Yağcı, Türkiye’ye geri dönmüştü. Şimdilerde ise arama motorlarında ‘Barış Murat Yağcı Survivor 2026 geri mi dönüyor? Barış Murat Yağcı yasaklı madde test sonucu ne çıktı?’ soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI SURVİVOR 2026 GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ünlü isimlere yapılan ‘yasaklı madde’ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı olan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 sezonundan ayrılarak Türkiye’ye gelmişti. Yarışmadan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı Türkiye’ye döndükten sonra gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınarak test yapılan Barış Murat Yağcı’nın tekrardan Survivor 2026’ya geri dönüp dönmediği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yasaklı madde sonucunun akabinde Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 sezonuna geri dönüyor.

Yayınlanan 23 Şubat 2026 tarihli fragmanda ünlü isim Barış Murat Yağcı yarışma hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyada da gündem olan bu anlar, kısa süre de binlerce beğeni ve yorum aldı.

BARIŞ MURAT YAĞCI YASAKLI MADDE TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Ünlülere yönelik yapılan ‘Yasaklı madde’ operasyonu kapsamında ünlü isim Barış Murat Yağcı, Survivor 2026’da olması sebebiyle hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Geçtiğimiz aylarda da diskalifiye olan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 sezonuna geri döndü.

Survivor 2026 sezonun yeni bölüm fragmanında yarışmaya dahil edilen Barış Murat Yağcı’nın yasaklı madde soruşturması kapsamında verdiği test sonucu merak edildi. Survivor’dan diskalifiye olarak Türkiye’ye dönen Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alınmıştı.

Dominik Cumhuriyeti’nden dönen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alınmış, yasaklı madde soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumu’na örnek veren Barış Murat Yağcı, ardından serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda ifadeye çağrılan Barış Murat Yağcı’nın yasaklı madde test sonucu ise negatif çıktı. Bu haber sonrası Yağcı’nın hayranları da Survivor 2026’ya geri dönmesi için sosyal medyadan çağrı yapmışlardı.