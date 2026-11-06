Batman’in efsane Batpod’u satışa çıkıyor! Motosikletin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Batman filminde kullanılan ve oldukça dikkat çeken ürünlerden biri olan Batpod, koleksiyon ürünleri alanında faaliyet gösteren Propstore tarafından açık artmayla satışa çıkarılıyor. Ünlü motosiklet satış fiyatıyla duyanları adeta şaşkına çevirdi, fiyatı duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte detaylar…

BATMAN’İN EFSANE BATPOD’U SATIŞA ÇIKIYOR!

Sinemanın belki de en çok izlenen yapımlarından biri olan Batman, sadece konusuyla değil dikkat çeken motosikletiyle de sıklıkla konuşulan yapımlar arasında yerini alıyor. Öyle ki filmin ikonik araçlarından biri haline gelen Batpod motosiklet, değil beyaz perdenin herkesin dilinde yer alıyor.

2008 yılında Christopher Nolan'ın yapımcılığını üstlendiği ‘Kara Şövelye’ filminde ünlü oyuncu Chistian Bale’nin de kullandığı motosiklet, aralık ayında Londra’da düzenlenecek olan müzayede satışa çıkıyor.

Motosikleti koleksiyon ürünleri alanında faaliyet gösteren Propstore, açık artırma da satışa koyacak. Herkesin heyecanla beklediği Batpod motosiklet 4 ve 6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan Kış Eğlence Dünyası Hatıra Eşyaları Müzayedesi’nin en dikkat çekici parçaları arasında yerini alacak.

Üç gün sürecek organizasyonda film ve televizyon yapımlarında kullanılan binlerce kostüm, aksesuar ve hatıra eşyası gibi ürünler sahiplerini arayacak. Herkesin merakla beklediği bu organizasyonda uluslararası katılımcılar da telefon, internet üzerinden önceden teklif verebilme imkanına da sahip olacak.

MOTOSİKLETİN FİYATINI DUYANLAR KULAKLARINA İNANAMADI

Londra’daki İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi merkezinde yüz yüze teklif verilerek gerçekleşecek olan bu organizasyon da sadece Batpod motosiklet değil filmin üçlemesinde kullanılan kostüm de koleksiyonda yerini alacak.

Film de dublörün bile kullandığı fötr şapka ve gömleği de satışa çıkacak. İki parçanın fiyatı ise 400 bin ile 800 bin sterlin arasında değişme uğrayacak. Batpod motosikletinin fiyatı ise yapılan organizasyonun en çok dikkat çeken fiyatları arasında yerini alıyor.

Batpod için 900 bin sterline (60,5 milyon TL) satılması gündemde yer alırken fiyatı duyanlar adeta kulaklarına inanamadı. Yapılan organizasyonda dizi ve sinemaya damga vuran yapımların kostümleri ya da aksesuarları koleksiyoncular için yeni bir dönemin sayfalarını açıyor.