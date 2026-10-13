Berna Laçin’in kendisine geçmişte aileden biri gibi davrandığını söylediğini aktaran Osman Ersözlü, yaşadığı sürecin ardından büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. 25 yıllık çalışma hayatının sonunda yalnızca 172 bin lira tazminat aldığını iddia eden Ersözlü, eski patronunu vefasızlıkla suçlayarak hakkının yenildiğini savundu.

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HABERİN ÖZETİ Berna Laçin’in 25 yıllık eski şoföründen olay iddialar! “O nankör ve vefasız biri” Berna Laçin'in eski şoförü Osman Ersözlü, 25 yıllık hizmetinin ardından sadece 172 bin lira tazminat aldığını ve Laçin'in nankör ve vefasız biri olduğunu iddia etti. Osman Ersözlü, Berna Laçin'e 25 yıl boyunca aileden biri gibi davrandığını, ancak yüksek tansiyon teşhisi konulduğu gün işine son verildiğini iddia etti. Ersözlü, 25 yıllık emeğinin karşılığında sadece 172 bin lira tazminat aldığını ve hakkının yendiğini savundu. Eski şoför, Berna Laçin'i hak ve hukuk konusundaki söylemleri üzerinden eleştirerek, 'O nankör ve vefasız biri' şeklinde konuştu. Ersözlü, Berna Laçin'in kendisine geçmişte 'Sen bizim ailemizdensin' gibi sözler söylediğini aktardı.

BERNA LAÇİN’İN ESKİ ŞOFÖRÜNDEN OLAY İDDİALAR

Berna Laçin’in yanında uzun yıllar şoförlük yapan ve ailenin günlük işlerini takip eden Osman Ersözlü, eski patronuyla yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllar boyunca yalnızca şoförlük yapmadığını, ailenin pek çok ihtiyacıyla da ilgilendiğini söyleyen Ersözlü, kendisine geçmişte söylenen sözleri hatırlattı.

Ersözlü, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben ona ve ailesine 25 yıl emek verdim. Bana hep 'Sen bizim ailemizdensin, sen olmasan ne yapardık, kızımda, annemde, babamda emeğin var' derdi. Annesi 16 gün hastanede yattı ona refakatçilik yaptım, babasına baktım"

İŞTEN ÇIKARILDIĞI GÜNÜN AYRINTISINI PAYLAŞTI

Uzun yıllar boyunca Laçin ve ailesinin yanında çalıştığını belirten Osman Ersözlü, kendisine yüksek tansiyon teşhisi konulduğu gün işine son verildiğini iddia etti. Bu durumun kendisini derinden üzdüğünü ifade eden eski çalışan, yıllarca verdiği emeğin karşılığında haksızlığa uğradığını düşündüğünü dile getirdi.

Ersözlü, kendisine ödenen tazminatın 25 yıllık çalışma süresinin karşılığı olmadığını savunurken, eski patronuna yönelik eleştirilerini de sertleştirdi.

“O NANKÖR VE VEFASIZ BİRİ”

Yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeyen Osman Ersözlü, Berna Laçin’i hak ve hukuk konusundaki söylemleri üzerinden eleştirdi. Yıllarca ailenin ihtiyaçları için koşturduğunu belirten Ersözlü, kendi hakkının gözetilmediğini öne sürdü.

Eski şoför, iddialarını şu sözlerle dile getirdi: "Her işlerine koştum ama bana yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işime son verdi. 25 yılın karşılığında sadece 172 bin lira tazminat aldım. Hak hukuk diyerek etrafa yargı dağıtıyor ama benim hakkımı yedi. O nankör ve vefasız biri"

Osman Ersözlü’nün açıklamaları, Berna Laçin ile eski çalışanı arasındaki iddiaları gündeme taşırken, konuya ilişkin değerlendirmeler merak konusu oldu. Ersözlü’nün sözleri kendi iddialarını yansıtırken, tarafların açıklamaları ve varsa hukuki süreçlere ilişkin bilgiler konunun değerlendirilmesinde önem taşıyor.

