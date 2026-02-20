Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir dönemin en çok konuşulan karakterlerinden “Kezban Yenge” ile izleyicinin hafızasında yer edinen Şensel Uykal, uzun süren sessizliğin ardından ortaya çıktı. Diğer yandan Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair iddialar gündem oldu. Dizide Şensel Uykal’ın oynayacağı öne sürüldü.



KEZBAN YENGE ŞENSEL UYKAL ORTAYA ÇIKTI



Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine yönelik iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte, dikkatler bir kez daha usta oyuncuyu aradı. Şensel Uykal’ın dizide oynayıp oynamayacağı ise henüz bilinmiyor.



ŞENSEL UYKAL KİMDİR?



1 Ocak 1951’de İstanbul’da dünyaya gelen Şensel Uykal, sanat hayatı boyunca hem kamera önünde hem de mikrofon başında üretmeye devam eden çok yönlü bir isim oldu. Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Uykal, özellikle 1997 yılından itibaren televizyon dünyasında aktif olarak yer aldı.

Kariyeri boyunca pek çok projede rol alan deneyimli oyuncu; Beyaz Savaş, Avrupa Yakası, Kezban Yenge, Arka Sokaklar, Ötesiz İnsanlar ve Kocamın Ailesi gibi geniş izleyici kitlelerine ulaşan yapımlarda performans sergiledi. Canlandırdığı karakterlerle ekranlarda iz bırakan Uykal, özellikle sıcak ve samimi oyunculuğuyla dikkat çekti.

Oyunculuğun yanı sıra birçok projede seslendirme çalışmaları da gerçekleştiren sanatçı, kariyerini aktif biçimde sürdürmeye devam ediyor ve yeni projelerle izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor.



Rol Aldığı Film ve Diziler:

İkizler Memo-Can (TV Dizisi 2018)

Yaşam Kürü (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi 2017)

Kocamın Ailesi (TV Dizisi 2014-2015)

Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi Adile Teyze, 2013-2014)

Dedektif Memoli (Güzin Abla, TV Dizisi 2011)

Şefkat Tepe (TV Dizisi Doktor'un Annesi)2012)

IV. Osman (TV Dizisi 2009)

Arka Sokaklar (TV Dizisi Sezin, 2009)

Kezban Yenge (Kezban Yenge, TV Dizisi 2005)

Şubat Soğuğu (Nevin Aypar Seslendirmesi, TV Dizisi 2004)

Yusuf Yüzlü (İnci Şen Seslendirmesi, TV Dizisi 2004)

Avrupa Yakası (TV Dizisi Hediye Aksoy, 2004-2009)

Melek (Zümrüt Nine, TV Dizisi 2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi 2002)

Beyaz Savaş (TV Filmi 1997)