Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran “Kezban Yenge” karakteriyle hafızalara kazınan Şensel Uykal, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği gündeme gelince gözler Şensel Uykal’a çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 15:03

Bir dönemin en çok konuşulan karakterlerinden “Kezban Yenge” ile izleyicinin hafızasında yer edinen Şensel Uykal, uzun süren sessizliğin ardından ortaya çıktı. Diğer yandan Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine dair iddialar gündem oldu. Dizide Şensel Uykal’ın oynayacağı öne sürüldü.


KEZBAN YENGE ŞENSEL UYKAL ORTAYA ÇIKTI


Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceğine yönelik iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte, dikkatler bir kez daha usta oyuncuyu aradı. Şensel Uykal’ın dizide oynayıp oynamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı


ŞENSEL UYKAL KİMDİR?


1 Ocak 1951’de İstanbul’da dünyaya gelen Şensel Uykal, sanat hayatı boyunca hem kamera önünde hem de mikrofon başında üretmeye devam eden çok yönlü bir isim oldu. Sinema ve oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Uykal, özellikle 1997 yılından itibaren televizyon dünyasında aktif olarak yer aldı.

Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Kariyeri boyunca pek çok projede rol alan deneyimli ; Beyaz Savaş, Avrupa Yakası, Kezban Yenge, Arka Sokaklar, Ötesiz İnsanlar ve Kocamın Ailesi gibi geniş izleyici kitlelerine ulaşan yapımlarda performans sergiledi. Canlandırdığı karakterlerle ekranlarda iz bırakan Uykal, özellikle sıcak ve samimi oyunculuğuyla dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Oyunculuğun yanı sıra birçok projede seslendirme çalışmaları da gerçekleştiren sanatçı, kariyerini aktif biçimde sürdürmeye devam ediyor ve yeni projelerle izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor.


Rol Aldığı Film ve Diziler:

İkizler Memo-Can (TV Dizisi 2018)

Yaşam Kürü (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi 2017)

Kocamın Ailesi (TV Dizisi 2014-2015)

Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi Adile Teyze, 2013-2014)

Dedektif Memoli (Güzin Abla, TV Dizisi 2011)

Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Şefkat Tepe (TV Dizisi Doktor'un Annesi)2012)

IV. Osman (TV Dizisi 2009)

Arka Sokaklar (TV Dizisi Sezin, 2009)

Kezban Yenge (Kezban Yenge, TV Dizisi 2005)

Bir döneme damga vuran Kezban Yenge Şensel Uykal ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Şubat Soğuğu (Nevin Aypar Seslendirmesi, TV Dizisi 2004)

Yusuf Yüzlü (İnci Şen Seslendirmesi, TV Dizisi 2004)

Avrupa Yakası (TV Dizisi Hediye Aksoy, 2004-2009)

Melek (Zümrüt Nine, TV Dizisi 2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi 2002)

Beyaz Savaş (TV Filmi 1997)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'dan Melek Baykal'a cevap! "Neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum"
ETİKETLER
#oyuncu
#dizi
#Akasya Durağı
#Şensel Uykal
#Kezban Yenge
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.