İki tarafın da Hamburg’daki yargı sürecine dayandırdığı belgeler arasındaki çelişki, kamuoyunun dikkatini bir kez daha Biran Damla Yılmaz'ın özel hayatına ve devam eden hukuki tartışmaya çevirdi. Eski sevgili Aydın’ın paylaştığı öne sürülen belgede 6 ay hapis cezası ifadesinin yer aldığı aktarılırken, Yılmaz cephesinin daha önce sunduğu mahkeme yazısında ise kendisi hakkında yürütülen bir dava veya verilmiş bir karar bulunmadığı belirtilmişti. Belgelerin hangisinin hukuki durumu doğru yansıttığı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

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HABERİN ÖZETİ Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile Hamburg'daki bir yargı süreci üzerinden yaşadığı belgelerdeki çelişki kamuoyunun dikkatini çekti. Eski sevgili Abdurrahman Aydın'ın paylaştığı iddia edilen belgede Biran Damla Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği belirtiliyor. Biran Damla Yılmaz cephesi ise Hamburg Yerel Mahkemesi'nden alınan bir yazıda kendisi hakkında yürütülen bir dava veya verilmiş bir karar bulunmadığını savunuyor. Yılmaz'ın avukatı, haberlere dayanak gösterilen belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu ve isim değişikliği yapılarak müvekkiline aitmiş gibi sunulduğunu ileri sürdü. Olayın sahtecilik şüphesi kapsamında Hamburg Savcılığı'na iletildiği bilgisi paylaşıldı. Belgelerin hangisinin hukuki durumu doğru yansıttığı henüz kesinlik kazanmış değil ve yetkili makamların incelemesi bekleniyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN ESKİ SEVGİLİSİ ABDURRAHMAN AYDIN'DAN BELGE HAMLESİ

Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül karakteriyle tanınan Biran Damla Yılmaz, daha sonra Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyuncu, son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ancak Yılmaz, 2026 yılında rol aldığı projelerden ziyade eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile arasında yaşanan hukuki iddialarla gündeme geldi.

Mayıs 2026’da sona erdiği belirtilen ilişkinin ardından oyuncu hakkında Almanya’da ödenmemiş estetik faturası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu iddia edildi. Temmuz ayında ise Aydın, Yılmaz’ın oturum izni almak için sahte belge kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Oyuncunun avukatı söz konusu iddiaları reddederken Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını da açıkladı.

Tartışmalar, 25 Eylül’de Günaydın gazetesinin oyuncunun Hamburg’da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberini yayımlamasıyla daha da büyüdü.

YILMAZ CEPHESİNDEN HAMBURG MAHKEMESİ BELGESİ

Biran Damla Yılmaz cephesi, hakkındaki iddialara karşı geçtiğimiz günlerde Hamburg Yerel Mahkemesi tarafından düzenlenen 13 Ekim tarihli bir yazıyı kamuoyuyla paylaştı. Oyuncunun menajerlik ajansı Felix Management aracılığıyla yayımlanan belgede, 332 Ds 15/26 numaralı dosya kapsamında Yılmaz aleyhine yürütülen bir dava veya verilmiş bir karar bulunmadığı ifade edildi.

Yazıda ayrıca olayın sahtecilik şüphesi kapsamında Hamburg Savcılığı’na iletildiği bilgisine yer verildi. Bu açıklama, oyuncunun ceza aldığı yönündeki haberlerin doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Yılmaz’ın avukatı Murat Umut Akbeniz de haberlere dayanak gösterilen belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu, isim değişikliği yapılarak müvekkiline aitmiş gibi sunulduğunu ileri sürdü. Günaydın gazetesi ise mahkeme yazısını eleştirerek bunu 'belge oyunu' şeklinde nitelendirdi ve söz konusu yazıda hapis cezasına ilişkin bir bilginin bulunmadığını aktardı.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN YENİ BELGE HAMLESİ

Oyuncunun ekibinin paylaştığı mahkeme yazısının ardından Abdurrahman Aydın da harekete geçti. Aydın, Biran Damla Yılmaz hakkında verilen kararı gösterdiğini ileri sürdüğü başka bir belgeyi Günaydın gazetesine ulaştırdı. Gazetenin haberine göre söz konusu belgede Yılmaz’a 6 ay hapis cezası verildiğine ilişkin bir ifade yer alıyor.

Aydın tarafı, oyuncunun kamuoyuyla paylaştığı mahkeme yazısının gerçek durumu yansıtmadığını ve insanların yanıltıldığını iddia ediyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu, yalnızca tarafların sunduğu belgeler üzerinden kesin biçimde değerlendirilemiyor.

GERÇEK HANGİ BELGEYLE ORTAYA ÇIKACAK?

Yaşanan gelişmelerle birlikte aynı mahkemeye dayandırılan, ancak farklı bilgiler içerdiği belirtilen iki belge gündeme taşınmış oldu. Bir tarafta Yılmaz hakkında dava veya karar bulunmadığını belirten mahkeme yazısı, diğer tarafta ise 6 ay hapis cezası verildiğini öne süren bir belge bulunuyor.

Dosyanın sahtecilik şüphesiyle Hamburg Savcılığı’na iletildiği bilgisi dikkate alındığında, belgelerin gerçekliği ve hukuki anlamı konusunda yetkili makamların incelemesi önem taşıyor. Şu aşamada tarafların iddiaları arasında kesin bir sonuca ulaşıldığını söylemek mümkün değil.

Gözler şimdi hem Hamburg’daki soruşturma sürecine hem de Biran Damla Yılmaz cephesinden yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi. Belgeler arasındaki çelişkinin nasıl açıklığa kavuşacağı ve iddiaların hukuki süreç sonunda nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

