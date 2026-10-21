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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:51

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da 6 ay hapis cezası aldığı yönündeki iddialar yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Oyuncunun ekibi, Hamburg Yerel Mahkemesi’nden gelen ve aleyhinde herhangi bir dava ya da karar bulunmadığını belirten yazıyı paylaşarak iddialara açıklık getirmeye çalışmıştı. Ancak eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın, hapis cezası verildiğini gösterdiğini öne sürdüğü başka bir belgeyi Günaydın gazetesine ulaştırmasıyla tartışma yeniden alevlendi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:51

İki tarafın da ’daki yargı sürecine dayandırdığı belgeler arasındaki çelişki, kamuoyunun dikkatini bir kez daha 'ın özel hayatına ve devam eden hukuki tartışmaya çevirdi. Eski sevgili Aydın’ın paylaştığı öne sürülen belgede 6 ay hapis cezası ifadesinin yer aldığı aktarılırken, Yılmaz cephesinin daha önce sunduğu mahkeme yazısında ise kendisi hakkında yürütülen bir dava veya verilmiş bir karar bulunmadığı belirtilmişti. Belgelerin hangisinin hukuki durumu doğru yansıttığı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

HABERİN ÖZETİ

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile Hamburg'daki bir yargı süreci üzerinden yaşadığı belgelerdeki çelişki kamuoyunun dikkatini çekti.
Eski sevgili Abdurrahman Aydın'ın paylaştığı iddia edilen belgede Biran Damla Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği belirtiliyor.
Biran Damla Yılmaz cephesi ise Hamburg Yerel Mahkemesi'nden alınan bir yazıda kendisi hakkında yürütülen bir dava veya verilmiş bir karar bulunmadığını savunuyor.
Yılmaz'ın avukatı, haberlere dayanak gösterilen belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu ve isim değişikliği yapılarak müvekkiline aitmiş gibi sunulduğunu ileri sürdü.
Olayın sahtecilik şüphesi kapsamında Hamburg Savcılığı'na iletildiği bilgisi paylaşıldı.
Belgelerin hangisinin hukuki durumu doğru yansıttığı henüz kesinlik kazanmış değil ve yetkili makamların incelemesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN ESKİ SEVGİLİSİ ABDURRAHMAN AYDIN'DAN BELGE HAMLESİ

Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül karakteriyle tanınan Biran Damla Yılmaz, daha sonra Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyuncu, son olarak NOW ekranlarında yayınlanan dizisinde Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ancak Yılmaz, 2026 yılında rol aldığı projelerden ziyade eski sevgilisi ile arasında yaşanan hukuki iddialarla gündeme geldi.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

Mayıs 2026’da sona erdiği belirtilen ilişkinin ardından oyuncu hakkında Almanya’da ödenmemiş estetik faturası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu iddia edildi. Temmuz ayında ise Aydın, Yılmaz’ın oturum izni almak için sahte belge kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Oyuncunun avukatı söz konusu iddiaları reddederken Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını da açıkladı.

Tartışmalar, 25 Eylül’de Günaydın gazetesinin oyuncunun Hamburg’da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberini yayımlamasıyla daha da büyüdü.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

YILMAZ CEPHESİNDEN HAMBURG MAHKEMESİ BELGESİ

Biran Damla Yılmaz cephesi, hakkındaki iddialara karşı geçtiğimiz günlerde Hamburg Yerel Mahkemesi tarafından düzenlenen 13 Ekim tarihli bir yazıyı kamuoyuyla paylaştı. Oyuncunun menajerlik ajansı Felix Management aracılığıyla yayımlanan belgede, 332 Ds 15/26 numaralı dosya kapsamında Yılmaz aleyhine yürütülen bir dava veya verilmiş bir karar bulunmadığı ifade edildi.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

Yazıda ayrıca olayın sahtecilik şüphesi kapsamında Hamburg Savcılığı’na iletildiği bilgisine yer verildi. Bu açıklama, oyuncunun ceza aldığı yönündeki haberlerin doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Yılmaz’ın avukatı Murat Umut Akbeniz de haberlere dayanak gösterilen belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu, isim değişikliği yapılarak müvekkiline aitmiş gibi sunulduğunu ileri sürdü. Günaydın gazetesi ise mahkeme yazısını eleştirerek bunu 'belge oyunu' şeklinde nitelendirdi ve söz konusu yazıda hapis cezasına ilişkin bir bilginin bulunmadığını aktardı.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

ESKİ SEVGİLİSİNDEN YENİ BELGE HAMLESİ

Oyuncunun ekibinin paylaştığı mahkeme yazısının ardından Abdurrahman Aydın da harekete geçti. Aydın, Biran Damla Yılmaz hakkında verilen kararı gösterdiğini ileri sürdüğü başka bir belgeyi Günaydın gazetesine ulaştırdı. Gazetenin haberine göre söz konusu belgede Yılmaz’a 6 ay hapis cezası verildiğine ilişkin bir ifade yer alıyor.

Aydın tarafı, oyuncunun kamuoyuyla paylaştığı mahkeme yazısının gerçek durumu yansıtmadığını ve insanların yanıltıldığını iddia ediyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu, yalnızca tarafların sunduğu belgeler üzerinden kesin biçimde değerlendirilemiyor.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

GERÇEK HANGİ BELGEYLE ORTAYA ÇIKACAK?

Yaşanan gelişmelerle birlikte aynı mahkemeye dayandırılan, ancak farklı bilgiler içerdiği belirtilen iki belge gündeme taşınmış oldu. Bir tarafta Yılmaz hakkında dava veya karar bulunmadığını belirten mahkeme yazısı, diğer tarafta ise 6 ay hapis cezası verildiğini öne süren bir belge bulunuyor.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'dan belge hamlesi! 6 ay hapis iddiaları yeniden alevlendi

Dosyanın sahtecilik şüphesiyle Hamburg Savcılığı’na iletildiği bilgisi dikkate alındığında, belgelerin gerçekliği ve hukuki anlamı konusunda yetkili makamların incelemesi önem taşıyor. Şu aşamada tarafların iddiaları arasında kesin bir sonuca ulaşıldığını söylemek mümkün değil.

Gözler şimdi hem Hamburg’daki soruşturma sürecine hem de Biran Damla Yılmaz cephesinden yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi. Belgeler arasındaki çelişkinin nasıl açıklığa kavuşacağı ve iddiaların hukuki süreç sonunda nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.
 

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ETİKETLER
#Biran Damla Yılmaz
#Halef: Köklerin Çağrısı
#Abdurrahman Aydın
#hamburg
#Günaydın Gazetesi
#Magazin
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