Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ile Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı

Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy ise boykot içerikli paylaşımlarının ardından X hesapları erişime kapatıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ile Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:10

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek vermesinin ardından yapılan; "TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek destek verme tutarsızlığını ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" açıklamayla oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy ise, sosyal medya hesaplarından boykota destek vermelerinin ardından X hesaplarının kapatıldığını belirtti.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

12 Ağustos 1980 doğumlu Rojda Demirer, 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu. 2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev aldı. Rojda Demirer, Melekler Korusun dizisinde Esin karakteriyle popüler oldu.

Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ile Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982 doğumlu Alican Yücesoy, Serçe Sarayı, Zoraki Koca, Adanalı, Bana Artık Hicran De, Menajerimi Ara ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ile Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.