Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ile Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı

Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy ise boykot içerikli paylaşımlarının ardından X hesapları erişime kapatıldığını açıkladı.

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek vermesinin ardından yapılan; "TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek destek verme tutarsızlığını ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez" açıklamayla oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy ise, sosyal medya hesaplarından boykota destek vermelerinin ardından X hesaplarının kapatıldığını belirtti.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

12 Ağustos 1980 doğumlu Rojda Demirer, 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu. 2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev aldı. Rojda Demirer, Melekler Korusun dizisinde Esin karakteriyle popüler oldu.

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982 doğumlu Alican Yücesoy, Serçe Sarayı, Zoraki Koca, Adanalı, Bana Artık Hicran De, Menajerimi Ara ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.