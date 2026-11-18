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İstanbul
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin final yapmasının ardından başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Dizinin ardından hazırlanan Eşref Tek projesinde Demet Özdemir'in yer almaması ve Ulusoy'un partnerinin Aybüke Pusat olarak açıklanması, iki oyuncu arasında sorun yaşandığı yönündeki söylentileri yeniden gündeme taşıdı. Sevgilisi Aslıhan Malbora ile bir mekan çıkışında görüntülenen Çağatay Ulusoy ise kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bırakmadı.
Eşref Rüya'nın final yapmasının ardından Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir arasında anlaşmazlık yaşandığı yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulmaya devam etti. Özellikle dizinin ardından hazırlanan yeni projede Ulusoy'un partnerinin Demet Özdemir yerine Aybüke Pusat olması, söylentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Sevgilisi Aslıhan Malbora ile bir mekan çıkışında görüntülenen Çağatay Ulusoy'a da iki oyuncu arasında sorun olup olmadığı soruldu. Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Ulusoy, Demet Özdemir'le aralarında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. Böylece oyuncu, Eşref Rüya'nın ardından gündeme gelen iddialara ilk kez doğrudan yanıt vermiş oldu.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, 47 bölümün ardından 10 Haziran'da final yaptı. Dizinin sona ermesinden sonra izleyicilerin merakla beklediği yeni proje ise Eşref Tek oldu. Eşref karakterinin geçmişini konu alacak yapımın başrolünde yine Çağatay Ulusoy yer alıyor.
Prime Video için hazırlanan sekiz bölümlük dizinin kadın başrolü ise Aybüke Pusat olarak açıklandı. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı projenin çekimleri Kıbrıs'ta başladı. Demet Özdemir'in yeni yapımda yer almaması, iki oyuncu arasında kırgınlık yaşandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Çağatay Ulusoy'un açıklamasından önce Demet Özdemir de Eşref Tek hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı. Yeni projeyle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirten oyuncu, Aybüke Pusat'a başarı dileklerini iletmişti. Özdemir, kadın oyuncuların birbirine rakip gösterilmesini doğru bulmadığını da vurgulamıştı.
Aralarında kırgınlık olup olmadığı sorusuna ise Özdemir, “Hiç kırgınlık olamaz. Çünkü biz güzel bir iş yaptık, finalize ettik. Bambaşka bir şey yapılıyor aslında. O yüzden bunun ayrımını yapıyor olmak gerekiyor” yanıtını vermişti. Oyuncunun bu sözleri, yeni projede yer almaması nedeniyle ortaya atılan iddialara açıklık getirmişti.
Eşref Rüya'nın ardından hazırlanan Eşref Tek, Eşref karakterinin geçmişine odaklanacak. Sekiz bölüm olarak planlanan yapımda Çağatay Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat olacak. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Demet Özdemir'in yer almadığı yeni proje, hem oyuncu kadrosu hem de Eşref'in geçmişine ışık tutacak hikâyesiyle merak uyandırıyor.
Eşref Rüya dizisinin finalinin ardından Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hakkında ortaya atılan anlaşmazlık iddiaları, iki oyuncunun açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Ulusoy'un aralarında sorun olmadığını belirtmesi, Özdemir'in de daha önce yaptığı açıklamayla benzer bir tutum sergilemesi dikkat çekti. İki oyuncunun birlikte rol aldığı dizinin ardından farklı projelerde yollarına devam etmesiyle başlayan tartışmaların ise magazin gündemindeki yerini koruyor.