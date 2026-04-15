Cenk Tosun, çorabına kendi ve eşinin adını yazdırdığı özel bir çorap yaptırdı. Bu davranışıyla sosyal medyada oldukça dikkat çeken Tosun romantikliğiyle beğeni topladı. 2016 yılında evlendiği Ece Tosun ile mutlu bir beraberliği olan ünlü futbolcunun eşini ne kadar çok sevdiği konuşuldu.



Özetle

HABERİN ÖZETİ Cenk Tosun’dan eşine romantik jest! Çorabına adını yazdırdı Futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun'a olan sevgisini çorabına adını yazdırarak gösterdi ve aynı zamanda arkadaşı Cengiz Ünder'in nişan törenine katıldı. Cenk Tosun, çorabına kendi ve eşi Ece Tosun'un adını yazdırdı. Cenk Tosun, 2016 yılında Ece Tosun ile evlendi. Futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül nişanlandı. Cengiz Ünder'in nişan törenine İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun gibi isimler katıldı. Cenk Tosun, 16 Ocak 2026 itibarıyla Fenerbahçe'den ayrılarak Kasımpaşa'ya katıldı.

CENK TOSUN’DAN EŞİNE ROMANTİK JEST

Başarılı futbolcu Cenk Tosun, gözlerden uzak sürdürdüğü mutlu evliliğinde eşine yaptığı romantik jestle dikkat çekti. Eşinin adını çorabına yazdıran yıldız oyuncu, bu anlamlı hareketiyle kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

CENGİZ ÜNDER’İ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Cengiz Ünder ile Bilge Yengül, bir süredir devam eden ilişkilerini nişanla taçlandırdı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin törenine aileleri ve yakın dostları katıldı.

Törende çiftin “Topal” şarkısı eşliğinde birlikte dans ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kutlamada, Ünder’in eski takım arkadaşları İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da yer aldı.

Nişan görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı yapıldı.

CENK TOSUN NE ZAMAN EVLENDİ?

Cenk Tosun ile Ece Tosun (Akgürbüz), 4 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Raffles Istanbul’da gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Fikret Orman ve Fatih Terim yaptı.



CENK TOSUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Cenk Tosun, 16 Ocak 2026 itibarıyla Fenerbahçe’den ayrılarak Kasımpaşa kadrosuna katıldı. 34 yaşındaki deneyimli forvet, 2025–2026 sezonunun kalan bölümünde lacivert-beyazlı formayı terletiyor.