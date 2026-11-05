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Magazin
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:06

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Cüneyt Arkın'ın ailesi, 4 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncunun başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanalları ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 film şirketine ayrı ayrı dava açtı. Aile, kendilerini zarara uğrattıkları gerekçesiyle açtıkları davada maddi manevi zararlarının karşılanmasını talep etti. Ayrıca filmlerin kullanımının durdurulmasını, üçüncü kişilere devrinin önlenmesi de ailenin talepleri arasında yer aldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:06

'Malkoçoğlu', 'Kara Murat' ve 'Battal Gazi' gibi birçok başarılı projeyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran , 28 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun ailesi, Cüneyt Arkın'ın filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı. Aile, 300'ü aşkın filmde rol alan yıldızının, başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını iddia etti. Cüneyt Arkın'ın vefatından 4 yıl sonra 6 film şirketine ayrı ayrı dava açan aile, filmlerin üçüncü kişilere devrinin önlenmesini, kullanımının durdurulmasını ve maddi manevi zararlarının karşılanmasını talep etti.

CÜNEYT ARKIN'IN AİLESİ USTA OYUNCUNUN TELİF HAKLARI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI!

Cüneyt Arkın sahne adıyla tanınan Fahrettin Cüreklibatır, 28 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Arkın, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmıştı. 1963-2021 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Arkın, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde jön olarak başrolü paylaşmıştı.

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan Cüneyt Arkın,  Malkoçoğlu, Kara Murat ve Battal Gazi gibi birçok tarihi filmde "yenilmez kahramanı" ve toplumsal filmlerin "iyi kalpli", "yiğit direnişçisi", "yardımsever" ve "adaletli" karakterlerini üstlendi. Sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda birçok filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Arkın'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Türk sinemasının yıldız isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Arkın, şimdilerde ailesinin başlatmış olduğu hukuk mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

Oyunculuk kariyeri boyunca sayısız birçok projeye imza atan Cüneyt Arkın'ın ailesi, usta oyuncunun filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı. Yeşilçam yıldızının ailesi, Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin sosyal medyada, televizyon kanallarında ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını ileri sürdü. Aile, bu filmleri izinsiz olarak yayınladığı iddia ettiği Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri’ne dava açtı.

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nin yolunu tutan aile, tespit edilen filmlerin yayınlanması ve üçüncü kişilerin erişimine engellenmesi için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. Cüneyt Arkın'ın 2022 yılında hayatını kaybetmesi üzerine usta oyuncunun mirasçıları eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır olmuştu. Ailenin, Yeşilçam yıldızının telif hakları için hukuk mücadelesi başlatması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

HAK DEVRİ SÖZLEŞMESİ BULUNMADIĞI İDDİA EDİLDİ!

Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından mirasının eşi ve çocuklarına kalmasıyla birlikte zaman zaman telif hakları da gündeme geldi. Son olarak usta oyuncunun telif hakları için hukuk mücadelesi başlattığı öğrenilen ailenin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından mahkemeye sunduğu dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dilekçede; Arkın’ın söz konusu filmlerin yayınlanmasına izin verdiğini gösteren herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

"Cüneyt Arkın ve mirasçıları, 70 yıl boyunca televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanan davaya konu filmlerden en ufak bir gelir elde edememiştir. Mirasçıları da mevcut durumda edememektedir."

Aile; Cüneyt Arkın'ın filmlerinin yayıldığı, çoğaltıldığı, üçüncü kişilere kullandırıldığı ve erişime açıldığını öne sürerek bu kullanımların hukuka aykırı olduğunu savundu.

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

"İLGİLİ MECRALARI TELİF HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Cüneyt Arkın'ın mirasçıları ve oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır telif hakları için başvurdukları hukuk mücadelesi hakkında şu ifadelere yer verdi:

Cüneyt Arkın'ın ailesi harekete geçti! 6 şirkete birden telif davası

"Babamızın bir sözü var, ‘Türk halkına samimiysen, dürüstsen seni kalbinin en güzel yerine koyar ve yaşatır.’ Babam, Türk halkına çok büyük bir kültürel miras bıraktı. Bu mirasa sahip çıkmak, genç nesillere aktarmak başta ailesi olmak üzere hepimizin görevi. Babamızın bize bıraktığı bu sinema mirasının, nesiller boyu hak ettiği saygıyla korunması aynı zamanda sanata ve sanatçıya gösterilen vefanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte ilgili mecraları telif haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Hak ihlallerine karşı yasal yolları kullanacağımızı belirtiyoruz. Attığımız adımın Yeşilçam’daki emektarların haklarını koruma mücadelesinde örnek oluşturacağını umuyoruz."

 

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ETİKETLER
#yeşilçam
#Cüneyt Arkın
#Battal Gazi
#Malkoçoğlu
#Kara Murat
#Magazin
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