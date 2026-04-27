Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Demet Akalın’dan acı haber! “İllet hastalığa yenik düştü”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesine ait eski bir fotoğrafa yer veren Akalın, yengesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanatçının “İllet hastalığa yenik düştü” ifadeleri ise takipçilerini derinden etkiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Demet Akalın'dan acı haber! "İllet hastalığa yenik düştü"
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:08
|
Ünlü şarkıcı , aldığı acı haberle sarsıldı. hesabından ailesine ait eski bir kareyi paylaşan Akalın, yengesinin vefat ettiğini duyurdu. Sanatçının “İllet hastalığa yenik düştü” sözleri ise kısa sürede takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu.

DEMET AKALIN’DAN

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez paylaşımlarını acı bir haber için yaptı. Aile fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, yengesinin vefat ettiğini duyurarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Acısını açık sözlerle dile getiren Demet Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Ne elim ne dilim varmıyor ‘nur içinde yat’ demeye... Bu kadar hayat dolu kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem.”

Akalın’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı ve takipçisi ünlü sanatçıya taziye mesajlarıyla destek verdi.

ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

2000’li yıllardan bu yana Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden biri olan Demet Akalın, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atmıştı. 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile evlenen sanatçı, 2014’te kızları Hira’nın doğumuyla anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Akalın, geçtiğimiz günlerde 54. yaşını kutlamış ve sosyal medyada yine geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu kez, sanatçının hesabı hüzünlü bir veda mesajına sahne oldu.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, Türk pop müziğinin en tanınan ve en çok konuşulan isimlerinden biridir. 23 Nisan 1972’de Gölcük’te doğan Akalın, kariyerine ilk olarak mankenlik yaparak başladı. 1990’lı yıllarda podyumlarda adını duyuran sanatçı, kısa süre sonra müziğe yönelerek büyük bir çıkış yakaladı.

Müzik kariyeri

2000’li yılların başında yayımladığı albümlerle geniş kitlelere ulaşan Demet Akalın, özellikle hareketli pop şarkıları ve akılda kalıcı nakaratlarıyla dikkat çekti. “Banane”, “Afedersin”, “Evli, Mutlu, Çocuklu” gibi hit parçalarla müzik listelerinde uzun süre zirvede yer aldı. Türkiye’de pop müziğin ticari anlamda en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Özel hayatı

Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Medya ve sosyal medya etkisi

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılardan biri olan Akalın, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündem olur. Hem müzik kariyeri hem de özel hayatına dair çıkışlarıyla magazin basınında geniş yer bulur.
Bugün hâlâ sahne performansları, yeni şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Demet Akalın, Türk pop müziğinin güçlü figürlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın'dan paylaşımıyla tepki çeken Biricik Suden'e sert çıkış: Büyük rezillik
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Güneş ve Demet Akalın olayı nedir? Hangi sanatçılar kimi neden tuttu?
ETİKETLER
#sosyal medya
#demet akalın
#Ünlü Şarkıcı
#Acı Haber
#Yenge Vefatı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.