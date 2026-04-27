Demet Akalın’dan acı haber! “İllet hastalığa yenik düştü”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı acı haberle sarsıldı. Sosyal medya hesabından ailesine ait eski bir kareyi paylaşan Akalın, yengesinin vefat ettiğini duyurdu. Sanatçının “İllet hastalığa yenik düştü” sözleri ise kısa sürede takipçilerini derin bir üzüntüye boğdu.

DEMET AKALIN’DAN ACI HABER

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez paylaşımlarını acı bir haber için yaptı. Aile fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, yengesinin vefat ettiğini duyurarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Acısını açık sözlerle dile getiren Demet Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Ne elim ne dilim varmıyor ‘nur içinde yat’ demeye... Bu kadar hayat dolu kadın illet hastalığa yenik düştü... Güzel yengem.”

Akalın’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı ve takipçisi ünlü sanatçıya taziye mesajlarıyla destek verdi.

ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

2000’li yıllardan bu yana Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden biri olan Demet Akalın, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atmıştı. 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile evlenen sanatçı, 2014’te kızları Hira’nın doğumuyla anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Akalın, geçtiğimiz günlerde 54. yaşını kutlamış ve sosyal medyada yine geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu kez, sanatçının hesabı hüzünlü bir veda mesajına sahne oldu.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, Türk pop müziğinin en tanınan ve en çok konuşulan isimlerinden biridir. 23 Nisan 1972’de Gölcük’te doğan Akalın, kariyerine ilk olarak mankenlik yaparak başladı. 1990’lı yıllarda podyumlarda adını duyuran sanatçı, kısa süre sonra müziğe yönelerek büyük bir çıkış yakaladı.

Müzik kariyeri

2000’li yılların başında yayımladığı albümlerle geniş kitlelere ulaşan Demet Akalın, özellikle hareketli pop şarkıları ve akılda kalıcı nakaratlarıyla dikkat çekti. “Banane”, “Afedersin”, “Evli, Mutlu, Çocuklu” gibi hit parçalarla müzik listelerinde uzun süre zirvede yer aldı. Türkiye’de pop müziğin ticari anlamda en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Özel hayatı

Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Medya ve sosyal medya etkisi

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılardan biri olan Akalın, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündem olur. Hem müzik kariyeri hem de özel hayatına dair çıkışlarıyla magazin basınında geniş yer bulur.

Bugün hâlâ sahne performansları, yeni şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Demet Akalın, Türk pop müziğinin güçlü figürlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.