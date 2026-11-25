Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki olay, Demet Akalın’ı da harekete geçirdi. Park halindeki araca bisikletiyle hafif bir şekilde çarpan 7 yaşındaki kızın bisikletinin araç sahibi tarafından parçalanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede büyük tepki çeken olayın ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, küçük kız için İzmit’e gitti. Parçalanan bisikletin yerine yenisini hediye eden Akalın, takdir topladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Demet Akalın’dan İzmit’teki küçük kıza büyük jest! Parçalanan bisikletin yerine yenisi aldı Ünlü şarkıcı Demet Akalın, park halindeki araca bisikletiyle çarptığı için bisikleti parçalanan 7 yaşındaki bir kız çocuğuna yeni bir bisiklet hediye etti. İzmit'in Kocaeli ilçesinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki bir kız çocuğu park halindeki bir araca bisikletiyle çarptı ve araç sahibi tarafından bisikleti parçalandı. Olay, çevredeki esnafın müdahalesi sırasında küçük kızın gözyaşlarına boğulmasıyla ve güvenlik kamerasına yansımasıyla duyuldu. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği ve bisikletin esnaf tarafından hediye edildiği öğrenildi. Olayın ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, küçük kıza yeni bir bisiklet hediye etmek için İzmit'e gitti. Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki kırdın bisikleti daha güzelini aldık…Yine merhametli aileye denk gelmişsin" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN İZMİT’TEKİ KÜÇÜK KIZA BÜYÜK JEST!

İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki otomobile sürttü. Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları çocuğa tepki göstererek ailesini çağırmasını istedi. Araçtan inen bir kişi küçük kızın bisikletine el koyarken, yakını olan kadın bisikleti defalarca yere vurdu.

Çevredeki esnafın müdahalesi sırasında korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.

Olay büyük tepki çekerken görüntülerin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın harekete geçti. Aileye ulaşan şarkıcı Demet Akalın, küçük kıza yeni bisiklet hediye etmek için İzmit’te gitti. Aileye ve küçük kıza destek oldu.

PARÇALANAN BİSİKLETİN YERİNE YENİSİ ALDI

Park halindeki araca bisikletiyle hafif şekilde çarpan küçük kızın bisikletinin araç sahipleri tarafından parçalanması Türkiye gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Kamuoyuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki çekerken olayın ardından şarkıcı Demet Akalın da parçalanan bisikletin yerine yenisi aldı.

Yaşananlara kayıtsız kalamayan Demet Akalın küçük kıza yardım edebilmek için İzmit’e giderek aileye ulaştı. Anlamlı buluşmayı sosyal medyasından duyuran Demet Akalın, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

‘İyi ki kırdın bisikleti daha güzelini aldık…Yine merhametli aileye denk gelmişsin’ sözlerini paylaşmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Küçük kızın yaşının ufak olması nedeniyle görüntüsünü yayımlamayan Akalın, ‘Geldim kızı buldum, ufak diye koyamıyoruz şimdi bisiklet almaya gidiyoruz.’ İfadelerini kullanması büyük bir beğeni topladı.