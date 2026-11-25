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İstanbul
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki olay, Demet Akalın’ı da harekete geçirdi. Park halindeki araca bisikletiyle hafif bir şekilde çarpan 7 yaşındaki kızın bisikletinin araç sahibi tarafından parçalanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısa sürede büyük tepki çeken olayın ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, küçük kız için İzmit’e gitti. Parçalanan bisikletin yerine yenisini hediye eden Akalın, takdir topladı.
İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki otomobile sürttü. Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları çocuğa tepki göstererek ailesini çağırmasını istedi. Araçtan inen bir kişi küçük kızın bisikletine el koyarken, yakını olan kadın bisikleti defalarca yere vurdu.
Çevredeki esnafın müdahalesi sırasında korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.
Olay büyük tepki çekerken görüntülerin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın harekete geçti. Aileye ulaşan şarkıcı Demet Akalın, küçük kıza yeni bisiklet hediye etmek için İzmit’te gitti. Aileye ve küçük kıza destek oldu.
Park halindeki araca bisikletiyle hafif şekilde çarpan küçük kızın bisikletinin araç sahipleri tarafından parçalanması Türkiye gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Kamuoyuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki çekerken olayın ardından şarkıcı Demet Akalın da parçalanan bisikletin yerine yenisi aldı.
Yaşananlara kayıtsız kalamayan Demet Akalın küçük kıza yardım edebilmek için İzmit’e giderek aileye ulaştı. Anlamlı buluşmayı sosyal medyasından duyuran Demet Akalın, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
‘İyi ki kırdın bisikleti daha güzelini aldık…Yine merhametli aileye denk gelmişsin’ sözlerini paylaşmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Küçük kızın yaşının ufak olması nedeniyle görüntüsünü yayımlamayan Akalın, ‘Geldim kızı buldum, ufak diye koyamıyoruz şimdi bisiklet almaya gidiyoruz.’ İfadelerini kullanması büyük bir beğeni topladı.