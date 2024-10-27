Demet Akalın'dan kötü haber! Hayranlarını korkuttu, dua istedi

27 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:33

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam İstanbul'da bir mekanda gerçekleşecek konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı Kolundaki morlukla hayranlarını korkutan ünlü sanatçı, sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden dua istedi.

Ünlü sanatçı Demet Akalın​, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehirlendiğini duyurdu.

İstanbul​'da sahne almak için hazırlanan Akalın, takipçilerine de bu duyuru ile kötü haberi vermiş oldu.

Akalın, bu akşam vereceği konseri sağlık sorunları sebebiyle iptal etmek zorunda kaldı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Kolundaki morluğu takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, "Bu akşamki konserimi zehirlenme​ sebebiyle yapamayacağım. Bugün 4. günü toparlayamıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Evinde paylaşım yapan Akalın'ın yeni konser tarihlerine dair detaylar ise paylaşılmadı.