Yaşananların ardından kendi başından geçen bir olayı anlatan Demet Evgar, zaman zaman insanın kendi adını bile unutabileceğini dile getirdi. Ünlü oyuncunun, “Yemin ederim, bir kere kendi adımı unutmuşluğum var. 'Neydi benim adım?' dediğim an var.” sözleri ise ikilinin sohbetine damga vurdu.

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HABERİN ÖZETİ Demet Evgar'ın Gülse Birsel'in adını unuttuğu anlar gündem oldu! Kendi itirafı herkesi şaşırttı Demet Evgar'ın kendi adını unutabildiğini belirttiği bir sohbetin ardından, 2017 yapımı 'Aile Arasında' filminin devam filmi '2 Aile Arasında'nın vizyona gireceği ve serinin devam etme süreci hakkında bilgiler verildi. Demet Evgar, bir sohbet sırasında kendi adını bile unutabildiği anlar olduğunu dile getirdi. 2017 yapımı komedi filmi 'Aile Arasında'nın devam filmi '2 Aile Arasında' 4 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. '2 Aile Arasında' filminin senaryosunu Gülse Birsel, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan üstleniyor. İlk filmin sonunda karakterlerin sırlarının ortaya çıkması nedeniyle devam filmi fikri beklenmedik bir anda Gülse Birsel'in aklına geldi. Devam filminin çekilmesinde izleyicilerin yoğun ilgisinin etkili olduğu ve Engin Günaydın'ın esprili bir dille belirttiği gibi "Sokakta yaşayamaz hale gelebilirdim. Ondan dolayı ikinciyi yapmak zorunda kaldım."

AİLE ARASINDA İKİLİSİ YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında, Türk sinemasının sevilen komedi filmleri arasında yerini aldı. Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği yapımda Engin Günaydın ve Demet Evgar başrolleri paylaştı.

Filmde Gülse Birsel, Mihriban karakteriyle izleyici karşısına çıkarken Demet Evgar ise Solmaz karakterine hayat verdi. Gösterimde kaldığı 33 hafta boyunca yaklaşık 5,3 milyon seyirciye ulaşan film, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

2 AİLE ARASINDA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İlk filmin üzerinden dokuz yıl geçmesinin ardından serinin devam filmi 2 Aile Arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 4 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturuyor. Senaryo ise bir kez daha Gülse Birsel'in imzasını taşıyor.

Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı devam filmi için hazırlıklar tamamlandı. Yapım, vizyon tarihinden bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı Mall of İstanbul'da düzenlenecek seyircili galayla ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

GÜLSE BİRSEL İKİNCİ FİLM FİKRİNİN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI ANLATTI

Gülse Birsel, ilk filmi kaleme alırken devam yapımını düşünmediğini daha önce dile getirdi. İlk filmin sonunda karakterlerin sırlarının ortaya çıkması nedeniyle hikâyenin devam edebileceğine pek ihtimal vermediğini belirten Birsel, ikinci film fikrinin beklenmedik bir anda ortaya çıktığını anlattı.

Birkaç yıl önce bir bayram günü televizyonda kanalları dolaşırken Aile Arasında filmine denk gelen Birsel, yaklaşık 15 dakika izledikten sonra aklına yeni bir hikâye geldiğini ve hemen not almaya başladığını söyledi.

ENGİN GÜNAYDIN'DAN DEVAM FİLMİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Devam filminin çekilmesinde izleyicilerin yoğun ilgisinin de etkili olduğu ortaya çıktı. Engin Günaydın, seyircilerin ilk filmin ardından ikinci yapım için gösterdiği isteği esprili bir dille anlattı. Ünlü oyuncu, bu konudaki düşüncesini şu sözlerle ifade etti:

“Sokakta yaşayamaz hale gelebilirdim. Ondan dolayı ikinciyi yapmak zorunda kaldım.”

Bir yandan yeni film heyecanı yaşanırken diğer yandan Demet Evgar ile Gülse Birsel arasındaki samimi diyalog da gündem oldu. Evgar'ın kendi adını dahi unuttuğunu anlatması, sohbetin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.