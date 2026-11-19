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İstanbul
Yaşananların ardından kendi başından geçen bir olayı anlatan Demet Evgar, zaman zaman insanın kendi adını bile unutabileceğini dile getirdi. Ünlü oyuncunun, “Yemin ederim, bir kere kendi adımı unutmuşluğum var. 'Neydi benim adım?' dediğim an var.” sözleri ise ikilinin sohbetine damga vurdu.
2017 yılında vizyona giren Aile Arasında, Türk sinemasının sevilen komedi filmleri arasında yerini aldı. Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği yapımda Engin Günaydın ve Demet Evgar başrolleri paylaştı.
Filmde Gülse Birsel, Mihriban karakteriyle izleyici karşısına çıkarken Demet Evgar ise Solmaz karakterine hayat verdi. Gösterimde kaldığı 33 hafta boyunca yaklaşık 5,3 milyon seyirciye ulaşan film, izleyicilerden büyük ilgi gördü.
İlk filmin üzerinden dokuz yıl geçmesinin ardından serinin devam filmi 2 Aile Arasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 4 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturuyor. Senaryo ise bir kez daha Gülse Birsel'in imzasını taşıyor.
Başrollerinde Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın yer aldığı devam filmi için hazırlıklar tamamlandı. Yapım, vizyon tarihinden bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı Mall of İstanbul'da düzenlenecek seyircili galayla ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Gülse Birsel, ilk filmi kaleme alırken devam yapımını düşünmediğini daha önce dile getirdi. İlk filmin sonunda karakterlerin sırlarının ortaya çıkması nedeniyle hikâyenin devam edebileceğine pek ihtimal vermediğini belirten Birsel, ikinci film fikrinin beklenmedik bir anda ortaya çıktığını anlattı.
Birkaç yıl önce bir bayram günü televizyonda kanalları dolaşırken Aile Arasında filmine denk gelen Birsel, yaklaşık 15 dakika izledikten sonra aklına yeni bir hikâye geldiğini ve hemen not almaya başladığını söyledi.
Devam filminin çekilmesinde izleyicilerin yoğun ilgisinin de etkili olduğu ortaya çıktı. Engin Günaydın, seyircilerin ilk filmin ardından ikinci yapım için gösterdiği isteği esprili bir dille anlattı. Ünlü oyuncu, bu konudaki düşüncesini şu sözlerle ifade etti:
“Sokakta yaşayamaz hale gelebilirdim. Ondan dolayı ikinciyi yapmak zorunda kaldım.”
Bir yandan yeni film heyecanı yaşanırken diğer yandan Demet Evgar ile Gülse Birsel arasındaki samimi diyalog da gündem oldu. Evgar'ın kendi adını dahi unuttuğunu anlatması, sohbetin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.