Demet Özdemir babasıyla neden görüşmediğini anlattı! İtiraflar peş peşe geldi

21 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:59

Sana Bir Sır Vereceğim, Çilek Kokusu ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan Demet Özdemir, aşkın tanımını yapar mısın? sorusuna, "Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, ama bunun enerjisel ve kimyasal bir şey aşk. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum." sözleriyle 8 ay evli kaldığı Oğuzhan Koç ile neden boşandığının sinyalini de verdi.

DEMET ÖZDEMİR BABASIYLA NEDEN GÖRÜŞMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu “Nasıl bir ailede, evde büyüdün” sorusuna, “İki farklı bir insanın birbirine âşık olup evlendiği ve çocuklarını olduğu bir ailenin içindeyim. Annem Berlin, babam İzmit Tavşancıl’da yaşıyordu. Bir tatilde karşılaşıp âşık olup evleniyorlar. Gün geçtikçe annem bazı gerçeklerle yüzleşiyor. İkisinin de yarım kalan hikayeleri vardı” dedi.

Özdemir “Babanla ne kadar süre görüşmedin? Sebebi neydi” sorusununa verdiği cevapla zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Babasına öfkeli olduğunu belirten oyuncu, “Annemle babam boşandıktan sonra görüşmemeye başladım. Ciddi bir uzaklık vardı, duygusal olarak da. Ben annemleydim. Bir an önce çalışmaya başladığım için biraz da öfkeliydim ona.” dedi.