Burak Deniz ve Öykü Karayel'den sürpriz proje!

21 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:30

Yeni yayın döneminde başrolünü oynadığı “Şehrazad” adlı iddialı diziyle seyirci karşısına çıkacak olan Burak Deniz, Emre Şahin’in “Umami Kaynama Noktası” adlı filminde oynamaya hazırlanıyor.

BURAK DENİZ İLE ÖYKÜ KARAYEL PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu yeni film için başrol oyuncuları belli oldu. Londra’nın ünlü bir restoranında geçen, karizmatik şef Andy Jones’ın hikâyesini anlatan “Boiling Point” filminin uyarlaması olan “Umami Kaynama Noktası” için ay sonunda sete çıkacak.

Senaryosunu Can Cengiz’in yazdığı filmin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Öykü Karayel oldu. Bir yandan da Şehrazad dizisinin çekimlerine devam eden Burak Deniz, hızlı bir ön hazırlık ve prova sonrası çekimlere başlayacak. “Umami Kaynama Noktası” filminde “Sina” rolünü oynayacak. Son olarak Ümit Ünal’ın “Evlilik” filmi için kamera karşısına geçen Öykü Karayel de filmde “Melis” karakteriyle kamera karşısına geçecek.