Dilan Çıtak "Tatlıses" soyadını kaldırdı! İbrahim Tatlıses'i kızdıracak hamle

24 Ağustos 2024 14:05 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:13

Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Ardından babasının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

"SOYADIMI KULLANMASIN"

Çıtak'ın sözleri üzerine sessizliğini bozan Tatlıses ise “Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" demişti.

Baba-kız arasındaki gerilim giderek tırmanırken Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" dedi.

"TATLISES" SOYADINI KALDIRDI

Dilan Çıtak sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırdı.

Şarkıcı Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve İbrahim Tatlıses de kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık ilişkisi olan Dilan Çıtak, paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı:

"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."