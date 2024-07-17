Dilan Polat için beraat, Engin Polat için hapis talebi! Savcı mütalaasını açıkladı 

17 Temmuz 2024 17:57 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:59

Dilan Polat ile Engin Polat'ın duruşma tarihi beli oldu

Dilan Polat ile Engin Polat'ın duruşma tarihi beli oldu

Dilan ve Engin Polat çifti için istenilen ceza belli oldu

Dilan ve Engin Polat çifti için istenilen ceza belli oldu

Kara para aklama, darp gibi suçlardan tutuklulukları bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin duruşmaları devam ediyor. Park tartışması sebebiyle komşusu ile tartışan ve darbettikleri iddia edilen davada savcı mütalaasını açıkladı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Özalp, olay tarihinde Polat çiftine misafirliğe gittiklerini ifade ederek, "Dilan Hanımın yardımcısı, 'Engin Bey arabayla ilgili bir sorun var, çekilmiyor' dedi. Engin Bey de 'Tatsızlık çıkmasın, güvenliğe haber verin, o ilgilensin' dedi. Aradan yarım saat geçtikten sonra yanımıza biri gelip, 'Dilan hanıma küfrediliyor, müdahale ediliyor' dedi. Engin Bey hızla dışarı koştu. Kimin vurduğunu arıyordu. Çok sinirliydi. Engin Bey evin kapısını vurdu. Kapı acıkmış, kendiliğinden açıldı. 'Abi sakin ol içeride çocuk var' dedim. Adamı arıyordu, Engin içeri girmedi. Müşteki ile karşılaştıklarında, 'Sen benim eşime nasıl küfredersin?' diye aralarında atışma geçti" beyanında bulundu.

SAVCI DİLAN POLAT'IN BERAATİNİ İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, araç park etme meselesi sebebiyle iki taraf arasında tartışmanın alevlendiğini belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

ENGİN POLAT'A HAPİS İSTEMİ

Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret", "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada, Engin Polat'ın konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

DİĞER SUÇLAR...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat dahil 24 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Diğer şüpheliler için de farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları isteniyor.