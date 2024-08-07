Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin yeni hayatı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi

07 Ağustos 2024 09:23 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:38

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etmişti.

Fenomen çiftin tutuklanmasının ardından davada yaşanan her bir gelişme Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ara ara magazin ve medya manşetlerine tahliye iddialarıyla haber olan Dilan Polat'ın bu kez kara kutusu Şule olay oldu.

Geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenen 'kara kutu' Şule, üzerinde, Dilan Polat'ın lüks kıyafetlerinin olmasıyla dikkat çekmişti.

Tüm bu gelişmelerin yanında Dilan'ın kara kutusu Şule, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Ancak, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla tekrar dikkatleri üzerine çekti.