Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin yeni hayatı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 09:23 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:38
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası öne çıkan isimlerden biri olan yardımcıları Şule'nin son hali ortaya çıktı. Yurt dışında ikamet izninin bitmesiyle ülkesine geri yollanan Şule, aylar sonra görüntülendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla son hali görenleri şaşırttı.
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etmişti.
Fenomen çiftin tutuklanmasının ardından davada yaşanan her bir gelişme Türkiye'nin gündemine oturdu.
Ara ara magazin ve medya manşetlerine tahliye iddialarıyla haber olan Dilan Polat'ın bu kez kara kutusu Şule olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenen 'kara kutu' Şule, üzerinde, Dilan Polat'ın lüks kıyafetlerinin olmasıyla dikkat çekmişti.
Tüm bu gelişmelerin yanında Dilan'ın kara kutusu Şule, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
Ancak, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla tekrar dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: tgrthaber.com