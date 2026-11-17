İbrahim Karakaş ve Müge Zopun'un canlı yayındaki nişan töreninde Dilber Ay detayı izleyenlerin ilgisini çekti. Yüzüklerin takılmasının ardından barkovizyonda merhum sanatçının fotoğrafı gösterildi. Çift, Dilber Ay'ın hafızalara kazınan "Tavukları Pişirmişem" şarkısı eşliğinde eğlenirken ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı.

DİLBER AY'IN ESKİ EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ CANLI YAYINDA NİŞANLANDI

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı bir ses yarışmasında birinci olmasının ardından müzik hayatına adım atan sanatçı, radyoda tanınmaya başlamasıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Müzik kariyeri boyunca 24 albüme imza atan Dilber Ay, özellikle kendine özgü yorumuyla hafızalarda yer edindi. Flash TV ekranlarında yayınlanan 'Kadere Mahkumlar' programıyla da büyük ilgi gören sanatçı, Anadolu'nun dört bir yanında dinlenen isimlerden biri oldu.

Sanatçının yaşam öyküsü, daha sonra 'Dilberay' adlı filmle beyaz perdeye aktarıldı. Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti.

DİLBER AY İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER GÜNDEM OLMUŞTU

İbrahim Karakaş ile Dilber Ay'ın yolları 1990'lı yıllarda Almanya'da kesişti. İkili, 1998 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Karakaş, sanatçının 2019'daki ölümünün ardından uzun süre eşinin yasını tuttuğunu dile getirmişti.

O dönem yeniden evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Karakaş'ın, 'Bir daha evlenirsem Dilber beni mezarda yanına kabul etmez' sözleri hafızalara kazınmıştı. Ancak aradan geçen yılların ardından Karakaş'ın özel hayatıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

YENİDEN EVLİLİK HABERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İbrahim Karakaş'ın İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiği haberleri bir süre önce magazin gündeminde yer aldı. Karakaş'ın nikâhından yaklaşık 15 gün sonra kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı da basına yansıdı.

Bu gelişmelerin ardından Dilber Ay'ın kızı da Karakaş'ın açıklamalarına tepki göstermişti. Karakaş'ın yeni ilişkisi ve evliliği, sanatçının sevenleri arasında da konuşulan konular arasına girmişti.

DİLBER AY'IN FOTOĞRAFI EKRANA GELDİ

İbrahim Karakaş ile Müge Zopun, bu kez canlı yayında nişan yüzüklerini taktı. Törenin en dikkat çeken anı ise yüzüklerin takılmasının hemen ardından yaşandı. Barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafına yer verilmesi, yayını izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Çift, merhum sanatçının sevilen parçalarından 'Tavukları Pişirmişem' eşliğinde eğlenerek nişan sevincini yaşadı. Canlı yayındaki bu görüntüler, Dilber Ay'ın eski eşi ve sanatçının hatırasının aynı törende buluşması nedeniyle magazin gündeminde konuşulmaya başladı.

