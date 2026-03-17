Ebru Şahin Cedi Osman’ı tiye aldı! ‘Ürkek’ itirafından sonra gündem oldu

2022 yılından bu yana milli basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde eşi hakkında yaptığı “ürkek” yorumu ile gündemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu açıklama, beraberinde pek çok yorum ve tartışmayı da getirdi.



EBRU ŞAHİN CEDİ OSMAN’I TİYE ALDI!



Ebru Şahin, son olarak bu kez eşiyle birlikte çektiği eğlenceli bir video ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu, gelen tepkilere bu video aracılığıyla esprili bir cevap vererek konuyu tiye aldı.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Şahin, samimi açıklamaları ve enerjik tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmişti. Programda eşi hakkında yaptığı bir itiraf ise özellikle dikkat çekti.



‘BİRAZ FAZLA ÜRKEK’



Ebru Şahin, eşinin beklenenden daha ürkek olduğunu belirterek, “Biraz fazla ürkek diyebilirim. Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, neredeyse çekmeceleri bile kilitleyecek. Ben de ‘Aşkım ben buradayım, korkma’ diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu sözlerin ardından Şahin, eşi Cedi Osman ile birlikte paylaştığı yeni video ile hem eleştirilere cevap verdi hem de takipçilerini güldürdü. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ikilinin birlikte gülüp eğlendiği anlar dikkat çekti.

Şahin paylaşımında gelen yorumlara da esprili bir dille cevap verdi. Ünlü oyuncu açıklamasında, “Düz adam sami olan ben, eğlence programında evimin salonunda konuşur gibi bir samimiyetle beyime tedbir değil de aramızdaki espri dolayısıyla ‘ürkek’ dediğim için toksik maskülenitenin kitabı yeniden yazılıyor şu an.

Ay daha neler konuştuk. Tatlı tatlı uyarı mı koyulsaydı ‘has erkolar izlemesin incinirler’ diye?” ifadelerini kullandı.



