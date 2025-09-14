Menü Kapat
26°
 Hüseyin Bahcivan

Cedi Osman'ın çocuğu var mı, evli mi? Milli basketbolcunun hayatı gündemde

A Milli Basketbol Takımımızın oyuncularından Cedi Osman'ın çocuğu var mı, evli olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli basketbolcumuz bugün A Milli Basketbol Takımımız ile birlikte 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya karşısında final maçına çıkacak.

Cedi Osman'ın çocuğu var mı, evli mi? Milli basketbolcunun hayatı gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 18:28

A Milli Takımımız tarihi bir başarı elde ederek 24 yıl sonra tekrardan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Bugün gerçekleştirilecek olan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmasının öncesinde A Milli Basketbol Takımımızın oyuncularından 'ın çocuğu var mı, evli mi soruları araştırılmaya başlandı.

Cedi Osman'ın çocuğu var mı, evli mi? Milli basketbolcunun hayatı gündemde

CEDİ OSMAN'IN ÇOCUĞU VAR MI, EVLİ Mİ?

Cedi Osman, 2022 yılında ünlü oyuncu Ebru Şahin ile evlendi. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları bulunmaktadır.

Cedi Osman'ın çocuğu var mı, evli mi? Milli basketbolcunun hayatı gündemde

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. Bosna Royal adlı takımda basketbol oynamaya başlayan Cedi Osman, 13 yaşında altyapısına geçti. Bu dönemde Türk vatandaşlığı alan Cedi Osman, 2012 yılında Anadolu Efes ile sözleşme imzaladı.

İki sezon Anadolu Efes'in Pertevniyal adlı pilot takımında forma giydikten sonra as takıma geçiş yaptı. Anadolu Efes'te gösterdiği performansın ardından takımlarından Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi Osman'ın çocuğu var mı, evli mi? Milli basketbolcunun hayatı gündemde

Altı sezon boyunca Cleveland'da forma giyen Cedi Osman takımın en önemli isimlerinden biri oldu. 2023 yılında ise San Antonio Spurs'a takaslandı ve bir sezon oynadı. 2024 yılında ise milli takımımızın antrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştı.

