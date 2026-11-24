Boşanma davasıyla birlikte taraflar arasındaki ekonomik anlaşmazlık da yargıya taşındı. Uğur Akkuş cephesinin 500 milyon TL'lik alacak talebinin yanı sıra devam eden çekişmeli boşanma davasında 100 milyon TL maddi, 100 milyon TL manevi olmak üzere toplam 200 milyon TL tazminat istediği açıklandı. Böylece eski eşler arasındaki hukuki mücadele yeni bir boyuta taşındı.

EBRU ŞALLI VE UĞUR AKKUŞ ARASINDA 500 MİLYON TL'LİK HACİZ KRİZİ

Uğur Akkuş'un avukatı Elif Hevadpal, tarafların boşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, evlilik sürecinde Ebru Şallı'nın edindiği bazı taşınmazlarla ilgili verilen paraların borç niteliğinde olduğu iddiasıyla geri ödeme talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Avukat Hevadpal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Evlilik sürecinde Ebru Şallı'nın edindiği bazı taşınmazlar için borç olarak verildiği iddiasıyla paraların geri ödenmesi adına hukuki süreç başlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyon TL tutarında alacak talebiyle hukuki yollara başvuruldu ve söz konusu alacağın tahsiline yönelik icra işlemleri başlatıldı. İcra dosyası kapsamında Ebru Şallı'nın ikametlerinde haciz memurları tarafından haciz işlemleri gerçekleştirildi."

200 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ

Taraflar arasındaki anlaşmazlık yalnızca alacak iddiasıyla sınırlı kalmadı. Uğur Akkuş'un açtığı çekişmeli boşanma davasında da yüksek miktarda tazminat talebinde bulunulduğu açıklandı. Akkuş'un avukatı Elif Hevadpal, devam eden hukuki süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasındaki mali uyuşmazlığın yanı sıra ayrıca çekişmeli boşanma davası da devam ediyor. Uğur Akkuş'un açmış olduğu çekişmeli boşanma davası kapsamında da 100 milyon TL maddi ve 100 milyon TL manevi olmak üzere toplam 200 milyon TL tazminat talebi ile ayrıca sürece devam etmekteyiz"

BOŞANMA SÜRECİ 2024 YILINDA BAŞLADI

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Ancak çiftin evliliğinde ilerleyen yıllarda sorunlar yaşanmaya başladı. 2024 yılının sonlarına doğru Uğur Akkuş, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Bu gelişmenin ardından Ebru Şallı da hukuki mücadeleye dahil oldu.

EBRU ŞALLI'DAN ŞİDDET GEREKÇESİYLE KARŞI DAVA

Şubat 2025'te karşı boşanma davası açan Ebru Şallı, evliliği boyunca fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Çiftin karşılıklı iddialarıyla devam eden boşanma süreci, zaman içerisinde ciddi bir hukuki mücadeleye dönüştü. Son olarak gündeme gelen 500 milyon TL'lik alacak talebi, haciz işlemleri ve 200 milyon TL'lik tazminat isteği, taraflar arasındaki anlaşmazlığı yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı. Boşanma davasının nasıl sonuçlanacağı ve tarafların mali konulardaki iddialarının mahkemede nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.