Edis'in yıllardır koruduğu formun sırrı ortaya çıktı! Saat 5'ten sonra yasak

Yemek düzeninde yalnızca tükettiği besinlere değil, yeme biçimine de dikkat eden Edis, sofrada telefon ve televizyon kullanmadığını söyledi. Lokmaları uzun süre çiğnemeye özen gösterdiğini belirten şarkıcı, bu alışkanlığın kendisini daha hafif hissettirdiğini ifade etti.

EDİS'İN BESLENME RUTİNİ DİKKAT ÇEKTİ

“Benim Ol”, “Martılar”, “Arıyorum” ve “Yalancı” gibi şarkılarıyla müzik listelerinde yer alan Edis, sahne performansındaki yüksek temposuyla da dikkat çekiyor. Dansları ve konser boyunca düşmeyen enerjisiyle tanınan şarkıcı, formunu korumak için günlük hayatında uyguladığı bazı alışkanlıkları paylaştı

.Arem & Arman'ın YouTube'da yayınlanan Hitmakers programında beslenme düzeninden bahseden Edis, bağırsaklarının rahatlığının mental durumuna da olumlu yansıdığını fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine beslenme alışkanlıklarını kendi deneyimlerine göre değiştirdiğini anlattı. “Bağırsak temelli” beslendiğini söyleyen Edis, günün belirli saatlerinden sonra bazı besinleri tüketmediğini belirterek, “Saat 4'ten-5'ten sonra kimse bana çiğ sebze-meyve yediremez” dedi.

YEMEK YERKEN TELEFONU BİR KENARA BIRAKIYOR

Edis'in beslenme düzenindeki bir diğer ayrıntı ise yemek sırasında dikkatini tamamen sofraya vermesi. Telefon ve televizyon kullanmadığını belirten şarkıcı, lokmaları uzun süre çiğnemenin de kendi rutininde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Bir lokmayı bir gün, hatta iki gün benim için deneyin. Telefon yok, televizyon yok; sadece yemekte kendiniz olacaksınız”

Bu alışkanlığın kendisini daha hafif hissettirdiğini söyleyen Edis, “Sindirimin yarısını ağızda tamamladığın zaman mideye yük bindirmiyorsun, çok hafifliyorsun” ifadelerini kullandı.

BAĞIRSAK TEMELLİ BESLENME NE DEMEK?

Edis'in kullandığı “bağırsak temelli beslenme” ifadesi, herkes için geçerli tek ve kesin bir diyet programı anlamına gelmiyor. Genel olarak bağırsak sağlığını destekleyen beslenme düzeninde lif açısından zengin sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllara yer verilmesi öne çıkıyor. Yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar da bu beslenme yaklaşımında tercih edilebiliyor.

Bağırsak ve beyin arasında çift yönlü iletişim olduğu biliniyor. Ancak bağırsak mikrobiyotası ile ruh hali arasındaki ilişki konusunda araştırmalar devam ediyor.

Öte yandan Edis'in saat 4-5'ten sonra çiğ sebze ve meyve tüketmemesi genel bir beslenme kuralı değil. Bu uygulama, şarkıcının kendi vücuduna göre oluşturduğunu anlattığı kişisel rutinin bir parçası.