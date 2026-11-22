Kendi Düşen Ağlamaz dizisi setinde başlayan aşklarıyla gündeme gelen Enes Koçak ve Eylül Tumbar çifti, 3 yıldır süren aşklarıyla sürekli konuşuluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen sosyal medya detayı her şeyi ele verdi. Öyle ki arama motorlarında ‘Enes Koçak ve Eylül Tumbar çifti ayrıldı mı?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

ENES KOÇAK VE EYLÜL TUMBAR ÇİFTİ AYRILDI MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle ekranlara damga vuran ikili Enes Koçak ve Eylül Tumbar, yakaladıkları enerjiyle birlikte hayranları tarafından yoğun ilgi gören isimler arasında yerlerini almışlardı. Öyle ki Enes Koçak ve Eylül Tumbar, dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Yaklaşık olarak da üç yıldır magazin gündeminin en çok konuşulan genç çiftlerinden biri olan Enes Koçak ve Eylül Tumbar çifti, ilişkilerini hiç saklamadan tatillerini, konserleri ve özel günlerini sosyal medyadan sürekli sık sık paylaşan isimler arasında yer alıyordular.

Geçtiğimiz Şubat ayında hayranları üzen ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Enes Koçak ve Eylül Tumbar çifti, sosyal medya hamleleriyle dikkatleri üzerlerine çektiler. Ortak karelerin kaldırılmasının da ardından Eylül Tumbar’ın ‘Sana… Aradığını bulman dileğiyle’ alıntısını yapması Koçak’a veda ettiği mesaj olarak yorumlanırken Çift, Haziran ayında yaptıkları Bodrum tatilinde objektiflere yakalanmışlardı.

Ayrılık iddialarıyla Şubat ayında sıklıkla konuşulan ikili kısa sürede bu iddiaları boşa çıkartmış, ilişkilerinde hiçbir sorun olmadığını belirtmişlerdi. Ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir hamle tekrardan ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Sosyal medyada dikkat çeken bu hamle, ikilinin hayranlarını da şaşırttı.

SOSYAL MEDYA DETAYI HER ŞEYİ ELE VERDİ!

Bundan bir ay önce Enes Koçak’ın ‘Hayatımın şükür dönemindeyim’ demesiyle gündemde konuşulan isimlerden biri olurken NOW TV’de yayınlanan Ömür Usta dizisinde de Mete rolüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden biri olan Enes Koçak, sosyal medyada dikkat çeken detayla gündem oldu.

3 yıldır ilişkisi olan oyuncu Eylül Tumbar ile sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Enes Koçak, hayranları tarafından merak konusu oldu. Çiftin en son hakkında çıkan Şubat ayındaki ayrılık iddialarından sonra bu durum ikinci kez yaşanırken konuyla ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Enes Koçak ya da Eylül Tumbar’dan konuya dair net bir açıklama bulunmazken ikilinin hayranları gelecek olan haberi dört gözle bekliyor. Ayrılık iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen çift, gerçekten ayrıldı mı? Gelecek olan ilk cevapla belli olacak.