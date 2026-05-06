Eylül Tumbar ile Enes Koçak çiftinden mutluluk pozları! Konserde el ele

Eylül Tumbar ile Enes Koçak ilişkisi yaklaşık 3,5 yıl önce bir dizi setinde başlamıştı. Son dönemde magazin gündeminde en çok konuşulan çiftlerden biri olmaya devam eden Tumbar ile Koçak ilişkilerini ilk dönemlerde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. İkili bu süreçte zaman zaman ortaya atılan ayrılık iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak çift, son dönemde yaptıkları paylaşımla bu söylentilere adeta nokta koydu. Birlikte verdikleri samimi kareler, ilişkilerinin devam ettiğini gözler önüne sererken, ayrılık iddialarını da boşa çıkardı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, hayranlardan yoğun ilgi gördü.

EYLÜL TUMBAR İLE ENES KOÇAK ÇİFTİNDEN MUTLULUK POZLARI

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “ayrıldılar” iddiaları, çiftin hayranları arasında merak konusu olmuştu. Ancak Eylül Tumbar ve Enes Koçak, bu iddiaları doğrulayan hiçbir açıklama yapmadı.

Aksine, birlikte katıldıkları etkinlikte verdikleri pozlarla ilişkilerinin devam ettiğini gözler önüne serdi. İkilinin özellikle sakin ve doğal halleri, “ilişkileri yolunda” yorumlarını da beraberinde getirdi.

DERYA BEDAVACI KONSERİNDE SÜRPRİZ KARELER

Çift, ünlü şarkıcı Derya Bedavacı konserinde objektiflere yansıdı. Kalabalık arasında yan yana görüntülenen ikili, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Konser boyunca eğlenceli anlar yaşayan çiftin, birlikte şarkılara eşlik ettiği ve keyifli vakit geçirdiği görüldü. Bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak hayranlardan çok sayıda yorum aldı.

“AYRILIK YOK”

Paylaşılan fotoğraflar sonrası çiftin hayranları, “ayrılık yok”, “hala çok yakışıyorlar” gibi yorumlar yaptı. Özellikle uzun süredir birlikte olan ikilinin ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih etmesi, merakı daha da artırıyor.

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

Türk oyuncu ve sosyal medya içerik üreticisi Eylül Tumbar, genç yaşına rağmen hem dijital platformlarda hem de ekran projelerinde adını duyurmayı başaran isimler arasında yer alıyor. 2000’li yılların başında dünyaya geldiği bilinen Tumbar, özellikle sosyal medyada ürettiği içeriklerle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Kariyerine reklam çalışmaları ve dijital projelerle adım atan Eylül Tumbar, zamanla dizi projelerinde de rol alarak oyunculuk alanındaki görünürlüğünü artırdı. Doğal oyunculuk tarzı ve ekran enerjisiyle dikkat çeken genç oyuncu, son dönemde Türk dizi ve magazin dünyasında yükselen isimlerden biri olarak gösteriliyor.

