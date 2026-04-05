Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı

Taşacak Bu Deniz’in başarılı oyuncusu Erdem Şanlı, İsrail’in Filistinlilere yönelik idam kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı alıntı ile gündeme oturdu. Sanat camiasında sergilediği duruş ve toplumsal meselelere gösterdiği hassasiyetle tanınan Şanlı, söz konusu karara yönelik paylaşımda bulundu.

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı
Ünlü oyuncu Erdem Şanlı, ’in Filistinlilere yönelik idam kararına karşı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasında duruşu ve toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Şanlı, söz konusu karara gösterilen tepkiyi hesabından paylaştı.

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı

Ünlü oyuncu Erdem Şanlı, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Erdem Şanlı, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıkarak bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, 12 bin Filistinli mahkumun idamının onaylandığı ve bunların 4 bininin çocuk olduğu belirtildi.
Bu durumun dünyanın gözü önünde gerçekleşeceği ve 90 gün içinde idamların yapılacağı ifade edildi.
Şanlı, paylaşımında insanlığı ve insanlığını gösterme çağrısında bulunarak idamlara karşı çıkılmasını istedi.
Şanlı'nın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok sanatçı ile takipçi destek verdi.
Erdem Şanlı, tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine dizi sektöründe devam eden bir Türk oyuncudur.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

ERDEM ŞANLI’DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Erdem Şanlı Filistinlilere yönelik idam kararıyla ilgili yaptığı paylaşımıyla gündem oldu.
Erdem Şanlı ve birçok kişinin de alıntıladığı paylaşımda şu sözler yer aldı:

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı

“12 Bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı.
Bunların 4 bini çocuk.
Vatanında yaşamak istedikleri için,
İşgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda
400 Bin Filistinli şehit edildi.
Şimdi de dünyanın gözü önünde 12 Bin insan idam edilecek.
90 gün içinde idamlar yapılacak.
Lütfen susmayın.

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı


İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa
ne zaman kalkacak?
İnsan olduğumuzu bugün
göstermeyeceksek ne zaman
göstereceğiz?
Lütfen susmayın.
Paylaşın.
Karşı çıkın bu idamlara…”

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Şanlı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, pek çok sanatçı ve takipçisi de destek mesajlarıyla oyuncuya katıldıklarını dile getirdi.

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu tepki, konunun yalnızca siyasi değil, aynı zamanda insani bir mesele olduğuna dair farkındalığı da artırdı.

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı


ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, son yıllarda televizyon projelerinde yer alarak adını duyuran Türk oyuncular arasında gösteriliyor. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladığı bilinen Şanlı, daha sonra dizi sektörüne geçiş yaparak farklı yapımlarda rol aldı. Yer aldığı dizilerde genellikle yan karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projelerinde deneyim kazanan Şanlı’nın, özellikle dram türündeki yapımlarda öne çıktığı görülüyor.

Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı


Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erdem Şanlı hakkında medyada çok fazla detay yer almıyor. Sosyal medyada aktif olduğu bilinse de, kişisel yaşamına dair paylaşımlarını sınırlı tutuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan ilişkilerini tiktok’ta duyurdu! Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan’ın videosu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
