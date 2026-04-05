Ünlü oyuncu Erdem Şanlı, İsrail’in Filistinlilere yönelik idam kararına karşı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasında duruşu ve toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen Şanlı, söz konusu karara gösterilen tepkiyi hesabından paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Erdem Şanlı’dan dikkat çeken tepki! Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıktı Ünlü oyuncu Erdem Şanlı, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Erdem Şanlı, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararına karşı çıkarak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, 12 bin Filistinli mahkumun idamının onaylandığı ve bunların 4 bininin çocuk olduğu belirtildi. Bu durumun dünyanın gözü önünde gerçekleşeceği ve 90 gün içinde idamların yapılacağı ifade edildi. Şanlı, paylaşımında insanlığı ve insanlığını gösterme çağrısında bulunarak idamlara karşı çıkılmasını istedi. Şanlı'nın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok sanatçı ile takipçi destek verdi. Erdem Şanlı, tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine dizi sektöründe devam eden bir Türk oyuncudur.

Erdem Şanlı Filistinlilere yönelik idam kararıyla ilgili yaptığı paylaşımıyla gündem oldu.

Erdem Şanlı ve birçok kişinin de alıntıladığı paylaşımda şu sözler yer aldı:



“12 Bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı.

Bunların 4 bini çocuk.

Vatanında yaşamak istedikleri için,

İşgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda

400 Bin Filistinli şehit edildi.

Şimdi de dünyanın gözü önünde 12 Bin insan idam edilecek.

90 gün içinde idamlar yapılacak.

Lütfen susmayın.



İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa

ne zaman kalkacak?

İnsan olduğumuzu bugün

göstermeyeceksek ne zaman

göstereceğiz?

Lütfen susmayın.

Paylaşın.

Karşı çıkın bu idamlara…”

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Şanlı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, pek çok sanatçı ve takipçisi de destek mesajlarıyla oyuncuya katıldıklarını dile getirdi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu tepki, konunun yalnızca siyasi değil, aynı zamanda insani bir mesele olduğuna dair farkındalığı da artırdı.



ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, son yıllarda televizyon projelerinde yer alarak adını duyuran Türk oyuncular arasında gösteriliyor. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladığı bilinen Şanlı, daha sonra dizi sektörüne geçiş yaparak farklı yapımlarda rol aldı. Yer aldığı dizilerde genellikle yan karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projelerinde deneyim kazanan Şanlı’nın, özellikle dram türündeki yapımlarda öne çıktığı görülüyor.



Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erdem Şanlı hakkında medyada çok fazla detay yer almıyor. Sosyal medyada aktif olduğu bilinse de, kişisel yaşamına dair paylaşımlarını sınırlı tutuyor.