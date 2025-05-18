Eylem Kurtkazan takside dehşeti yaşadı! Önce sözlü sonra fiziksel saldırı

Müzik dünyasının genç isimlerinden biri olan Eylem Kurtkazan, bir takside dehşeti yaşadı. Taksici tarafından sözlü tacize uğrayan genç şarkıcı, kamera kaydını açınca taksicinin bir de fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Şarkıcı Eylem Kurtkazan, mobil uygulamayla çağırdığı taksiye bindikten sonra dehşeti yaşadı. 7 Ağustos tarihinde yaşanan olayda; taksi şoförü önce kendisine sözlü tacizde bulundu. Kurtkazan, o anları kaydetmeye başlayınca bu kez şoförün fiziksel saldırısına uğradı. Zor da olsa saldırgandan kurtulan şarkıcı, yaşadıklarını yargıya taşıdı.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA FİZİKSEL SALDIRDI

İddiaya göre; Hakan Enes A. isimli taksi şoförü, yolculuk sırasında önce sözlü tacizde bulundu. Kurtkazan'ın rahatsız olduğunu belirtmesine sözlü tacizine devam eden şoför, genç sanatçıya hakaretler savurup ardından fiziksel temasta bulundu. Olay sırasında Eylem Kurtkazan'ın yardım çağrısında bulunmaya çalıştığı anda ise taksi şoförünün saldırgan tavırları iyice tırmandı.

"CİNSEL TACİZ" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Şarkıcıya yönelik hem hakaret hem de cinsel saldırı girişiminde bulunmakla suçlanan Hakan Enes A., polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Kurtkazan, yaşadığı korkunç anları tüm detaylarıyla anlattı. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve şüpheli hakkında "Hakaret", "Basit Yaralama" ve "Cinsel Taciz" suçlarından dava açıldı.