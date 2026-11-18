Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen isimlerinden Eylül Öztürk, geçirdiği estetik operasyonların ardından ortaya çıkan son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Yüzündeki belirgin değişim kısa sürede dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları ünlü fenomeni Dilan Polat'a benzetti. Göz estetiğinden dudak kaldırmaya, orta yüz germeden çene ve diş görünümüne kadar pek çok detay merak konusu oldu. Öztürk'ün yeni hali için yapılan yorumlar ise magazin gündemine damga vurdu. İşte Eylül Öztürk'ün geçirdiği operasyonlar ve merak edilen değişimin ayrıntıları...

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HABERİN ÖZETİ Eylül Öztürk estetik operasyonla Dilan Polat oldu! Yok artık dedirten değişim Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, geçirdiği kapsamlı estetik operasyonların ardından çıkan son görüntüsüyle ve özellikle Dilan Polat'a benzetilmesiyle gündeme geldi. Eylül Öztürk, Amerika'dan Türkiye'ye gelerek kapsamlı estetik operasyon geçirdi. Geçirdiği operasyonlar arasında orta yüz germe, fox eye (göz çekikliği), göz kapağı estetiği ve dudak kaldırma bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları, Öztürk'ün yeni görünümünü Dilan Polat'a benzetti. Ameliyatın maliyetinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu iddia edildi, ancak bağımsız bir doğrulama bulunmuyor. Metinde Eylül Öztürk'ün diş veya çene estetiği yaptırdığına dair doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

EYLÜL ÖZTÜRK'ÜN ESTETİK OPERASYONU GÜNDEM OLDU

Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, kapsamlı bir estetik operasyon için Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 5-6 saat sürdüğü belirtilen ameliyatın ardından hastane odasından paylaşımlar yapan fenomen, geçirdiği süreci takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Operasyon öncesinde yaptıracağı işlemler hakkında bilgi veren Öztürk, orta yüz germe, fox eye olarak bilinen göz çekikliği işlemi, göz kapağı estetiği ve dudak kaldırma operasyonu geçireceğini açıklamıştı. Ameliyat sonrasında yüzü bandajlı şekilde görüntülenen fenomenin paylaşımları kısa sürede dikkat çekti. Narkozun etkisinden çıkmaya çalıştığı anları da takipçilerine gösteren Öztürk, yaşadığı süreci kendine özgü üslubuyla anlattı.

GÖZLERİNE FOX EYE İŞLEMİ YAPTIRDI!

Eylül Öztürk'ün operasyonunda öne çıkan işlemlerden biri fox eye oldu. Son yıllarda estetik dünyasında sıkça tercih edilen bu uygulama, gözlerin dış köşesinin daha yukarıda ve çekik görünmesini hedefliyor. Göz çevresinde daha belirgin ve yukarı doğru uzanan bir görünüm elde edilmesini amaçlayan işlem, yüzün genel ifadesinde de farklılık oluşturabiliyor. Öztürk'ün yaptıracağını açıkladığı bir diğer işlem ise göz kapağı estetiği oldu. Göz kapağındaki fazla deri ve dokulara yönelik gerçekleştirilen bu operasyon, göz çevresinin daha açık görünmesini sağlayabiliyor.

ORTA YÜZ GERME İLE YÜZ HATLARINDA DEĞİŞİM

Fenomenin operasyon listesindeki en dikkat çekici işlemlerden biri de orta yüz germe ameliyatı oldu. Orta yüz germe, özellikle elmacık kemikleri ve yanak bölgesindeki dokuların yeniden konumlandırılmasını hedefleyen cerrahi bir işlem olarak biliniyor. Yaşlanmaya bağlı sarkmaların azaltılması ve yüzün orta bölümünün daha toparlanmış görünmesi amaçlanıyor.

Eylül Öztürk de ameliyat öncesinde bu işlemi yaptıracağını takipçilerine duyurmuştu. Operasyon sonrasında paylaştığı görüntülerde ise yüzündeki bandajlar ve ameliyatın ilk günlerine ait şişlikler dikkat çekti. Ödem ve şişliklerin ameliyat sonrasında görülmesi beklenen durumlar arasında bulunduğunu belirten fenomen, iyileşme sürecini de sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

DUDAK KALDIRMA İŞLEMİ DE YAPTIRDI

Eylül Öztürk'ün yüzündeki değişimle ilgili konuşulan bir diğer detay dudak kaldırma operasyonu oldu. Lip lift olarak bilinen bu işlemde burun tabanı ile üst dudak arasındaki mesafenin kısaltılması hedefleniyor. Böylece üst dudağın daha belirgin görünmesi ve dudak bölgesinin yüzle olan oranının değişmesi amaçlanıyor. Öztürk de operasyon sonrasında dudak bölgesindeki değişime dikkat çekerek takipçilerine açıklamalarda bulundu. Özellikle üst dudak ile burun arasındaki mesafenin kısalmasının yüz ifadesinde nasıl bir farklılık oluşturduğunu anlattı. Bu işlem, fenomenin ameliyat sonrasında en çok dikkat çeken değişikliklerinden biri olarak öne çıktı.

DİŞLERİNDE ESTETİK VAR MI?

Eylül Öztürk'ün yeni görüntülerinin gündeme gelmesiyle birlikte diş estetiği de merak edilen konular arasında yer aldı. Yüzün genel görünümünde yaşanan değişiklikler, gülüş estetiğinin de yeniden konuşulmasına neden oldu.

Diş estetiği denildiğinde akla ilk olarak porselen lamina, zirkonyum kaplama, diş beyazlatma ve diş eti düzenlemeleri geliyor. Bu işlemler kişinin gülüşünü ve dişlerinin görünümünü değiştirebiliyor. Ancak Eylül Öztürk'ün son operasyon sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamalarında yeni bir diş estetiği yaptırdığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle dişlerine kaplama yaptırdığı veya diş yapısını değiştirdiği yönündeki iddiaları kesin bilgi olarak değerlendirmek mümkün değil.

ÇENE ESTETİĞİ YAPTIRDI MI?

Sosyal medyada yapılan benzetmelerin ardından merak edilen bir başka konu da çene hattı oldu. Özellikle yüzün alt bölümündeki görünüm, çene estetiği iddialarını gündeme taşıdı. Çene estetiği kapsamında çene ucu dolgusu, çene hattı belirginleştirme, yağ aldırma ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleler uygulanabiliyor. Bu işlemler yüzün profil görünümünü ve alt yüz oranlarını değiştirebiliyor.

Ancak Eylül Öztürk'ün son operasyonunda çene estetiği yaptırdığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Fenomenin açıkladığı işlemler arasında çene ameliyatı veya çene dolgusu yer almıyor. Dolayısıyla yüzündeki farklılığın doğrudan bir çene müdahalesinden kaynaklandığını söylemek doğru olmayacaktır.

DİLAN POLAT BENZETMESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eylül Öztürk'ün estetik operasyon sonrasındaki görüntüleri sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar fenomenin yeni görünümünü beğenirken bazıları ise yüz hatlarındaki değişimi Dilan Polat'a benzetti.

Özellikle göz çevresindeki yukarı doğru çekilmiş görünüm, belirginleşen dudak bölgesi ve orta yüz hattındaki değişim bu benzetmelerin konuşulmasına neden oldu. Elbette iki ismin birbirine benzediği yönündeki yorumlar sosyal medya kullanıcılarının kişisel değerlendirmelerinden ibaret. Ancak Eylül Öztürk'ün yeni görünümünün magazin gündeminde geniş yer bulduğu açık.

100 BİN DOLARLIK ESTETİK İDDİASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün geçirdiği operasyon kadar konuşulan bir diğer konu da ameliyatın maliyeti oldu. Bazı haberlerde fenomenin estetik işlemler için yaklaşık 100 bin dolar ödediği ileri sürüldü. Ancak bu rakamın tüm operasyonların kesinleşmiş ve belgelenmiş maliyeti olduğu yönünde bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

Eylül Öztürk'ün ameliyat sonrası görüntülerini paylaşmaya devam etmesi, takipçilerinin iyileşme sürecini yakından takip etmesini sağladı. Göz estetiği, orta yüz germe ve dudak kaldırma işlemlerinin ardından ortaya çıkan yeni görünümüyle konuşulan fenomen, bu kez sosyal medyada Dilan Polat benzetmeleriyle gündeme geldi. Öztürk'ün iyileşme süreci tamamlandığında yüz hatlarının nasıl görüneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.