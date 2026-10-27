Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:37

Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Sahadaki mücadele kadar maçın ardından yaşanan sevinç de gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti sokaklarda kutlarken, magazin ve sanat dünyasından tanınmış isimler de sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:37

Nefes kesen derbinin ardından Galatasaray'ın 2-1'lik zaferi, futbolseverlerin yanı sıra ünlü isimleri de heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren isimlerin peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Peki, coşkusunu sosyal medyaya taşıyan ünlüler kimler oldu?

GALATASARAY'IN DERBİ ZAFERİ ÜNLÜLERİ AYAĞA KALDIRDI

'ta oynanan dev mücadelede 'ın karşısında elde ettiği galibiyet, sarı-kırmızılı camiada büyük sevince yol açtı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıkarken, sosyal medya platformlarında da derbi paylaşımları öne çıktı.

Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE KUTLAMA PAYLAŞIMLARI

Magazin ve sanat dünyasının Galatasaray taraftarı olan isimleri, derbi zaferinin ardından heyecanlarını takipçileriyle paylaştı. Takımlarının galibiyetine kayıtsız kalamayan ünlülerin paylaşımları, gündeminin yanı sıra magazin dünyasında da konuşulan konular arasına girdi.

Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı

EZELİ REKABETİN HEYECANI EKRANLARA TAŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez maç sonrasında sosyal medyada yaşanan kutlamalarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılması, taraftarların sevincini artırırken ünlü isimlerin paylaşımları da derbi heyecanının ne kadar geniş bir kesime yayıldığını gösterdi.

Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı


Galatasaray'ın zaferinin ardından sosyal medyada hangi ünlülerin paylaşım yaptığı ise futbol ve magazin takipçilerinin merak ettiği konular arasında yer aldı.

Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı
Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı
Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı
Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
ETİKETLER
#galatasaray
#futbol
#fenerbahçe
#Derbi
#rams park
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.