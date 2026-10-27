Galatasaray'ın derbi zaferi ünlüleri ayağa kaldırdı! Sosyal medyada kutlama yarışı

Nefes kesen derbinin ardından Galatasaray'ın 2-1'lik zaferi, futbolseverlerin yanı sıra ünlü isimleri de heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren isimlerin peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Peki, derbi coşkusunu sosyal medyaya taşıyan ünlüler kimler oldu?

GALATASARAY'IN DERBİ ZAFERİ ÜNLÜLERİ AYAĞA KALDIRDI

RAMS Park'ta oynanan dev mücadelede Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyet, sarı-kırmızılı camiada büyük sevince yol açtı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar galibiyeti kutlamak için sokaklara çıkarken, sosyal medya platformlarında da derbi paylaşımları öne çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE KUTLAMA PAYLAŞIMLARI

Magazin ve sanat dünyasının Galatasaray taraftarı olan isimleri, derbi zaferinin ardından heyecanlarını takipçileriyle paylaştı. Takımlarının galibiyetine kayıtsız kalamayan ünlülerin paylaşımları, futbol gündeminin yanı sıra magazin dünyasında da konuşulan konular arasına girdi.

EZELİ REKABETİN HEYECANI EKRANLARA TAŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez maç sonrasında sosyal medyada yaşanan kutlamalarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılması, taraftarların sevincini artırırken ünlü isimlerin paylaşımları da derbi heyecanının ne kadar geniş bir kesime yayıldığını gösterdi.



Galatasaray'ın zaferinin ardından sosyal medyada hangi ünlülerin paylaşım yaptığı ise futbol ve magazin takipçilerinin merak ettiği konular arasında yer aldı.