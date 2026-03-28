Gamze Karaduman 15 kilo verdi! Ünlü oyuncu zayıflama sırrını ilk kez açıkladı

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. dizisinin Ferda Yıldız’ı Gamze Karaduman, verdiği 15 kiloyla dikkatleri üzerine çekti. Geçirdiği büyük değişimle sosyal medyada gündem olan ünlü isim, zayıflama sürecine dair merak edilenleri ilk kez anlattı. Beslenme düzeninden günlük alışkanlıklarına kadar birçok detayı paylaşan Karaduman, kısa sürede yakaladığı fit görünümle hayranlarının beğenisini topladı. İşte oyuncu Gamze Karaduman’ın 15 kilo verdiren zayıflama sırrı!

Başarılı oyunculuğu kadar son dönemdeki değişimiyle de konuşulan Gamze Karaduman, verdiği 15 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sürecine dair bilinmeyenleri paylaştı. Karaduman, zayıflama sürecinin sabır ve kararlılık gerektirdiğinin altını çizdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören değişim, hayranlarından da tam not aldı. Ünlü oyuncunun vurgusu, özellikle kilo vermek isteyenler için dikkat çekici mesajlar içeriyor. İşte Gamze Karaduman nasıl zayıfladı? sorusunun cevabı!

HABERİN ÖZETİ

Gamze Karaduman 15 kilo verdi! Ünlü oyuncu zayıflama sırrını ilk kez açıkladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Başarılı oyuncu Gamze Karaduman, verdiği 15 kilo ile dikkat çeken bir değişime imza attı ve zayıflama sırlarını paylaştı.
Gamze Karaduman, verdiği 15 kilo ile bambaşka bir görünüme kavuştu.
Ünlü oyuncu, zayıflama sürecinin sabır ve kararlılık gerektirdiğini belirtti.
Karaduman, zayıflama sırrının koşmaya başlamak ve düzenli beslenmek olduğunu söyledi.
Oyuncu, zayıflama iğnelerine gerek duymadığını ve tamamen doğal yöntemlerle kilo verdiğini ifade etti.
Sosyal medyada büyük ilgi gören bu değişim, hayranlarından tam not aldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GAMZE KARADUMAN SON HALİYLE ŞAŞIRTI

38 yaşındaki başarılı oyuncu Gamze Karaduman, son haliyle gündeme damga vurdu. Bir döneme damgasını vuran ve Now ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. dizisinde oynadığı Ferda Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Karaduman, adeta bambaşka bir görünüme kavuşmuş haliyle dikkat çekti. Yeni imajı ve fit görüntüsüyle basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncunun, ilk bakışta tanınmaması ise şaşkınlık oluşturdu. Muhabirlerin bile tanımakta zorlandığı Karaduman’ın geçirdiği değişim kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Ünlü oyuncunun verdiği kilolar ve yenilenen tarzı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı Karaduman’ın son haline övgü dolu yorumlar yaparken, bazıları ise değişimin ne kadar belirgin olduğuna dikkat çekti. Fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

GAMZE KARADUMAN’IN 15 KİLO VERME SIRRI

Gamze Karaduman, zayıflama sürecine dair merak edilenleri ilk kez açıkladı. 15 kilo vererek dikkat çeken başarılı oyuncu, değişimin arkasında oldukça doğal ve disiplinli bir süreç olduğunu dile getirdi.

Karaduman, kilo verme sürecini “Koşuya başlayarak ve koşuyla birlikte ister istemez düzenli beslenince vermiş oldum” sözleriyle özetledi. Spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hayatında önemli bir yer edindiğini vurgulayan oyuncu, sürecin zamanla bir rutine dönüştüğünü ifade etti.

Öte yandan son dönemde sıkça gündeme gelen zayıflama iğneleriyle ilgili yöneltilen soruya da net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Ben gerek duymadım. İğnelik bir seviyede değildim” diyerek tamamen doğal yöntemlerle kilo verdiğinin altını çizdi.

