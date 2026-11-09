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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:03

Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

Oyuncu Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik, katıldığı kitap fuarında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğinde kendisini en çok zorlayan konuyu anlatan Özçelik, özellikle tartışma anlarında İngilizce konuşmakta güçlük çektiğini dile getirdi. Ünlü isim, eşinin ailesiyle kültürel açıdan yakın olduklarını ancak dil konusunda zaman zaman zorlandığını söyledi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:03

Evde çoğunlukla İngilizce konuştuklarını belirten Gamze Özçelik, kendi ana dilinde kendisini daha rahat ifade etmek istediğini vurguladı. konuşma özlemini dile getiren ünlü isim, zaman zaman bu durumun kendisini zorladığını ifade ederek evliliğinin en güç yanını da açıkça anlattı.

GAMZE ÖZÇELİK EVLİLİĞİNDE EN ÇOK ZORLANDIĞI DURUMU ANLATTI

ile evliliğini sürdüren , eşinin ailesinin kökenine ve aralarındaki kültürel benzerliğe de değindi. 

Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

Boşnak kökenli bir aileyle kurduğu evlilikte yaşam tarzı açısından büyük farklılıklar yaşamadıklarını belirten Özçelik, asıl zorluğun iletişim dilinden kaynaklandığını söyledi.

Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz bu beni zorluyor. Dilimi özledim kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıp sonra yine İngilizce devam ettiğim anlar olabiliyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor."

Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

TÜRKÇE KONUŞMA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Özellikle duygusal anlarda ve tartışmalarda insanın kendisini ana dilinde ifade etmesinin önemine dikkat çeken Gamze Özçelik'in açıklamaları dikkat çekti. Günlük yaşamlarında İngilizcenin ağırlıklı olarak kullanılması, ünlü oyuncunun zaman zaman Türkçe konuşma özlemi yaşamasına neden oluyor.

Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

Özçelik'in samimi itirafı, farklı kültürlerden gelen çiftlerin evliliklerinde dilin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

GAMZE ÖZÇELİK İLE EŞİ NE ZAMAN EVLENDİ?

Gamze Özçelik ile Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, 8 Haziran 2024 tarihinde sade bir törenle evlendi. Çiftin evlilik haberi magazin gündeminde büyük ilgi görürken, ikili özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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ETİKETLER
#reshad strik
#gamze özçelik
#İngilizce
#Türkçe
#Boşnak
#Magazin
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