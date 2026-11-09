Gamze Özçelik Reshad Strik ile evliliğinde en çok zorlandığı noktayı açıkladı: "Dilimi özledim!"

Evde çoğunlukla İngilizce konuştuklarını belirten Gamze Özçelik, kendi ana dilinde kendisini daha rahat ifade etmek istediğini vurguladı. Türkçe konuşma özlemini dile getiren ünlü isim, zaman zaman bu durumun kendisini zorladığını ifade ederek evliliğinin en güç yanını da açıkça anlattı.

GAMZE ÖZÇELİK EVLİLİĞİNDE EN ÇOK ZORLANDIĞI DURUMU ANLATTI

Reshad Strik ile evliliğini sürdüren Gamze Özçelik, eşinin ailesinin kökenine ve aralarındaki kültürel benzerliğe de değindi.

Boşnak kökenli bir aileyle kurduğu evlilikte yaşam tarzı açısından büyük farklılıklar yaşamadıklarını belirten Özçelik, asıl zorluğun iletişim dilinden kaynaklandığını söyledi.

Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz bu beni zorluyor. Dilimi özledim kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıp sonra yine İngilizce devam ettiğim anlar olabiliyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor."

TÜRKÇE KONUŞMA ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Özellikle duygusal anlarda ve tartışmalarda insanın kendisini ana dilinde ifade etmesinin önemine dikkat çeken Gamze Özçelik'in açıklamaları dikkat çekti. Günlük yaşamlarında İngilizcenin ağırlıklı olarak kullanılması, ünlü oyuncunun zaman zaman Türkçe konuşma özlemi yaşamasına neden oluyor.

Özçelik'in samimi itirafı, farklı kültürlerden gelen çiftlerin evliliklerinde dilin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

GAMZE ÖZÇELİK İLE EŞİ NE ZAMAN EVLENDİ?

Gamze Özçelik ile Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, 8 Haziran 2024 tarihinde sade bir törenle evlendi. Çiftin evlilik haberi magazin gündeminde büyük ilgi görürken, ikili özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.