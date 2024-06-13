Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan düğün sonrası ilk paylaşım!

13 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:27

Son yıllarda yurt dışı ve yurt içine yaptığı yardımlarda gündeme gelen Gamze Özçelik, 13 yıllık yalnızlığına Reshad Strik ile son verdi. Önceki hafta sonu sessiz sedasız evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten sonra gözler uzun süredir gündemden uzak duran eski eşi Uğur Pektaş'a çevrildi.

GAMZE ÖZÇELİK'İN ESKİ EŞİ UĞUR PEKTAŞ'TAN DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM!

2008 yılında Arka Sokaklar dizisiyle tanışan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik yıldırım aşkıyla evlendi. Çiftin daha sonra Murathan adında bir oğulları oldu.

2011 yılında ise anlaşmalı boşandı. Çift boşanma sonrası bir daha bir arada görüntülenmedi. Gamze Özçelik'in oğlunu eski eşi Uğur Pektaş'a göstermediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Bu süreçlerde ise ikilinin hayatı değişti. Maneviyata yönelerek televizyon piyasasından çekilen ikiliden Gamze Özçelik, yaşam tarzıyla takdir edildi.

İsmine Zeynep adını da ekleyen ve tesettüre giren Gamze Özçelik, son 10 yıldır yurt dışı ve yurt içine yardımlar yapıyor. Bu sırada da 2 yıl önce boşanan ve TRT Belgeselleriyle hayatımıza giren Boşnak kökenli Reshad Strik ile evlendi.

Evlilikleri sonrası Uğur Pektaş'tan manalı bir paylaşım beklendi. Ancak yıllardır özel hayatlarını sır gibi tutan Uğur Pektaş'ın ilk paylaşımı Gazze oldu. Uğur Pektaş, sosyal medyada toplu paylaşımların yapıldığı "sende ekle" denilen kısmı eleştiren bir videoyu paylaştı.