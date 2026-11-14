Gonca Cilasun'dan Barış Yalçın iddialarına sert çıkış: "Nasibimi de kapatmayın!"

Barış Yalçın'la aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını özellikle vurgulayan Cilasun, oyuncu arkadaşıyla yalnızca çok iyi dost olduklarını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarının yanlış yorumlandığını ifade eden oyuncunun, açıklamasındaki "Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle" sözleri ise dikkat çekti.

AŞK İDDİALARININ ARDINDAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Gonca Cilasun, Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veriyor. Dizinin çekimleri için bir süre Mardin ve Midyat'ta bulunan oyuncu, bu süreçte bölgeden yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin ilgisini çekmişti. Sezon finalinin ardından ise Ozan Akbaba ile Çırak dizisinde aynı projede buluşmuştu.

Son günlerde Cilasun'un Uzak Şehir'deki rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Dizide Erol karakterini oynayan Yalçın ile Cilasun'un yakınlığı, özellikle X platformunda yapılan paylaşımlarla konuşulmaya başlandı.

BİR YORUM VE BEYAZ KALP AŞK DEDİKODULARINI ALEVLENDİRDİ

İkilinin aşk yaşadığı söylentilerinin yayılmasında sosyal medya etkileşimleri de etkili oldu. Gonca Cilasun'un bir manzara fotoğrafını "Kalbim şurada kaldı" notuyla ve beyaz kalp emojisiyle paylaşması dikkat çekti.

Barış Yalçın ise oyuncunun paylaşımına "Kalır tabi" sözleri ve kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Bu etkileşim, ikili arasında romantik bir yakınlık bulunduğu şeklinde yorumlandı. Ancak aşk iddialarını doğrulayacak herhangi bir fotoğraf veya görüntü ortaya çıkmadı.

GONCA CİLASUN'DAN INSTAGRAM'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Hakkında çıkan haberlerin artması üzerine Gonca Cilasun, Instagram hikâyesinden yazılı bir açıklama yayımladı. Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, Barış Yalçın'la arasındaki ilişkinin arkadaşlıktan ibaret olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür benimle ve ekip arkadaşım Barış'la ilgili olarak çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yapmanın zamanı geldi. Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter. Beni sevdiğinizden eminim, ben de sizi çok ama çok seviyorum. Benim için iyi dileklerinizin, beklentilerinizin olması beni gururlandırır. Ancak Barış, benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz ki maşallahımız var, şeytan kulağına kurşun, çok iyi bir ekibiz. Ben de Barış da bu ekibin bir parçasıyız; elbette birbirimizin zevkleri, beğenileri ve hobileriyle ilgili paylaşımlarımız oluyor. Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş. Ay bir de şöyle şeyleri önce bana sorun, hemen aslını söylerim, zaten biliyorsunuz. Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle"

BARIŞ YALÇIN CEPHESİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Gonca Cilasun, yaptığı açıklamayla aşk iddialarına son noktayı koyarken Barış Yalçın cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İkilinin sosyal medya etkileşimleriyle başlayan söylentilerin ardından Cilasun'un net ifadeleri, gündeme gelen dedikodulara açıklık getirmiş oldu.