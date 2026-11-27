Savunmada, Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğu ve kullandığı ilaçların fiziksel durumunu etkilemiş olabileceği öne sürüldü. Avukat Uçanok, ölümün gerçekleşme şekline ilişkin farklı ihtimallere dikkat çekerken, dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman raporlarının da yeniden tartışılması gerektiğini belirtti.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FARKLI İHTİMALLER GÜNDEME GELDİ

26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yargı sürecinde taraflar arasındaki hukuki mücadele sürüyor.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, sunduğu dilekçede olayın cinayet olarak değerlendirilmesine itiraz etti. Güllü'nün yüksek miktarda alkol almış olmasının ve kullandığı ilaçların fiziksel hareketlerini etkilemiş olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SES KAYDI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Dosyada yer alan "Hadi görüşürüz" ses kaydı da savunmanın gündeme taşıdığı konular arasında yer aldı. Uçanok, Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in avukatları tarafından sunulan ses kaydına ilişkin uzman raporlarının bilimsel açıdan yeterli olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu raporları hazırlayan kişilerin adli ses incelemesi alanında uzman olmadığını iddia eden Uçanok, bu nedenle raporların güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

KARDEŞİNİN AVUKATLARINA YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN İTİRAZ

Merve Uçanok'un dilekçesinde dikkat çeken bir başka konu ise Tuğberk Gülter'in avukatlarının geçmişteki hukuki temsil süreci oldu.

Uçanok, söz konusu avukatların daha önce yaklaşık üç ay boyunca Tuğyan Ülkem Gülter'in de avukatlığını üstlendiğine dikkat çekti. Bu durumu hukuki açıdan çelişki olarak değerlendiren Uçanok, karşı tarafın istinaf başvurusuna itiraz etti.

BERAAT TALEBİNİ YİNELEDİ

Cevap dilekçesinde Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusunun reddedilmesini isteyen Merve Uçanok, kendi müvekkili Tuğyan Ülkem Gülter'in istinaf başvurusunun ise kabul edilerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada karşılıklı itirazlar ve delillere ilişkin tartışmalar sürerken, tarafların sunduğu başvuruların üst mahkemede nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.