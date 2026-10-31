Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hapishaneden açıkladı! Halay ve kalp masajı görüntüleri hakkında soruşturma

Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusunun ardından gündeme gelen iddialarla ilgili Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Avukatı aracılığıyla Habertürk'e konuşan Gülter, yaklaşık iki yıl öncesine ait görüntülerin şimdi gündeme getirilmesini sorgularken hastalara kötü muamelede bulunduğu ve mesleki kuralları ihlal ettiği yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER ESKİ NİŞANLISININ SUÇ DUYURUSUYLA GÜNDEME GELDİ

Güllü, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüyle ilgili davada yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, 'üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde bulunan Gülter, bu kez geçmişte görev yaptığı hastanedeki görüntüler ve eski nişanlısının iddialarıyla gündeme geldi.

Kervan Eminoğlu'nun yaptığı suç duyurusunda, Gülter'in yoğun bakım ünitesinde hastaların bulunduğu sırada halay çektiği öne sürüldü. Ayrıca gece saatlerinde hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, hastane temizlik personeline hastalar üzerinde kalp masajı uygulamasının öğretildiği ve bazı hastaların ölüm saatlerinin gerçeğinden daha geç kaydedildiği iddiaları da dosyaya taşındı. Söz konusu suçlamalarla ilgili inceleme devam ederken iddiaların doğruluğu henüz kesinleşmiş değil.

HALAY GÖRÜNTÜLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Tuğyan Ülkem Gülter, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yoğun bakımda halay çektiği görüntülerle ilgili konuştu. Görüntülerin hastaların bulunduğu bölümde değil, onların olmadığı bir alanda kaydedildiğini belirten Gülter, bilinçleri açık olan hastalara zaman zaman müzik dinlettiklerini ve hastaların da bu etkinliklere eşlik ettiğini söyledi.

Videoların yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu dile getiren Gülter, eski nişanlısının görüntülere iCloud hesabı üzerinden ulaştığını iddia etti. Görüntülerin neden daha önce değil de şimdi ortaya çıkarıldığını sorgulayan Gülter, Eminoğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

ÖLÜM SAATLERİ VE İĞNE İDDİALARINI REDDETTİ

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre Gülter, hastaların ölüm saatlerinin değiştirilmesinin mümkün olmadığını savundu. Gece vardiyalarında sorumlu personelin hemşireleri düzenli olarak kontrol ettiğini belirten Gülter, ölüm raporlarını düzenleme yetkisinin hemşirelerde bulunmadığını ifade etti.

Hastalara gece saatlerinde uyumaları için iğne yapıldığı iddiasını da kabul etmeyen Gülter, ilaçların muhafaza edildiği dolapların kilitli olduğunu ve anahtarların yalnızca gece şeflerinde bulunduğunu söyledi.

Gülter, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Aynı zamanda bizler bilinçli hastalara zaman zaman müzik açarız. Hastalara bakım yaparken her zaman müzik açılır. Hatta bilinçli hastalar mutlu olur, bize eşlik eder. Mevcut videoları iCloud'umdan Kervan almış fakat bu videoların neredeyse 2 yılı var. Şimdi mi aklına gelmiş vermek? Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına.

Ölüm saatlerini değiştirmem mümkün değil. Gece her nöbette süpervizör bizi her saat takip eder ve ex raporlarını biz hemşirelerin yazma yetkisi yok. Geceleri uyumayan hastalara iğne yapmamız mümkün değil. Kırmızı ve yeşil dolabımız kilitli olur ve sadece gece şeflerimizde anahtar olur. Bizler bir ampul ilaç kırılsa kırık şişenin bile hesabını deftere yapıştırırız.'

HASTALARLA İLGİLİ YAPTIĞI İYİLİKLERİ ANLATTI

Hastanede görev yaptığı dönemde hastalarla yakından ilgilendiğini söyleyen Gülter, yoğun bakımda kalan yaşlı hastalar için kişisel bakım konusunda da gönüllü olarak yardımcı olduğunu anlattı. Erkek hastaları tıraş ettiğini, kadın hastaların saçlarını ördüğünü ve onlara moral vermeye çalıştığını belirten Gülter, çalışma arkadaşlarının da bu konuda tanıklık edebileceğini dile getirdi.

Gülter, açıklamasının devamında şu sözleri söyledi:

'Yoğun bakımdaki hastalara tülbent, tespih götürüyordum. Dedeleri gönüllü tıraş ediyordum, mutlu olsunlar diye. Teyzelerin saçlarını topuz yapar, örerdim, mutlu olsunlar diye. Arkadaşlarım şahit. İnceleme başlatıldığına sevindim. Bütün arkadaşlarım gerekeni söyler. Bu konuda ben ve çalıştığım özel kurum asla zan altında kalmayız. İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler.'

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Hakkındaki iddialarla ilgili inceleme başlatılmasını olumlu karşıladığını belirten Tuğyan Ülkem Gülter, sürecin sonunda hem kendisinin hem de görev yaptığı özel sağlık kuruluşunun herhangi bir şüphe altında kalmayacağını savundu.

Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusuyla gündeme gelen görüntüler ve diğer iddialar hakkındaki incelemenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Gülter ise açıklamasında mesleğini hedef alan suçlamaları kabul etmediğini ve çalışma arkadaşlarının da kendisini doğrulayacağını ileri sürdü.

