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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:22

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başarılı oyuncusu Beyza Gümülcine, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi de Leyla karakterini oynayan Beyza Gümülcine oyunculuk öncesi yaptığı meslekle gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:22

Ünlü oyuncu ’nin eski mesleği duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncu şimdilerde dizisinde karakteriyle adını geniş kitlelerce duyururken oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Beyza Gümülcine, hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri haline geldi.

GÜNEŞ’İN DOĞDUĞU YER’İN LEYLA’SI BEYZA GÜMÜLCİNE’NİN ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ve Beyza Gümülcine’nin başrollerinde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi gerek konusu gerekse de oyuncuların performanslarıyla bu sezona damga vuran yapımlardan biri haline geldi.

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

Öyle ki dizi de Leyla karakterini oynayan Beyza Gümülcine, kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Onedio’nun haberine göre, Beyza Gümülcine’nin oyuncu olmadan önce yaptığı meslek duyanları şaşkına çevirdi.

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

Daha öncesinde NOW TV’nin Yeraltı dizisinde Avukat rolünde rol alan Beyza Gümülcine, orada elde ettiği başarılarla hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncu olmadan önce gerçek mesleği avukatlık olan Beyza Gümülcine, bu mesleği iki yıl sürdürdüğü ortaya çıktı.

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

OYUNCULUK ÖNCESİ İŞİ ORTAYA ÇIKTI

Oyunculuk öncesi avukatlık yaptığı ortaya çıkan Beyza Gümülcine, modellik ve reklam filmi oyunculuğuna başlamasıyla avukatlık mesleğini bıraktığı belirtildi. Şimdilerde yapmış olduğu oyunculuk sektöründe mutlu olduğu bilinen Gümülcine’nin partneri Burak Özçivit hakkında söyledikleri de dikkat çekti.

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

Şamdan Plus’a verdiği röportaj da partneri Özçivit hakkında ‘Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner’ açıklama yapan Gülümcine, oyunculuğunu çok iyi yapmak için elinde geleni yaptığını da ifade etti.

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

Oyuncunun başarılarının yanı sıra özel hayatı da merak konusu oldu. Özel hayatında kimsenin olmadığını belirten Beyza Gümülcine, böyle işlerin ‘kısmet’ olduğundan söz etti. Hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden olan Beyza Gümülcine, başarılı oyunculuğuyla konuşulmaya devam ediyor.

Güneş’in Doğduğu Yer’in Leyla’sı Beyza Gümülcine’nin eski mesleği şaşırttı! Oyunculuk öncesi işi ortaya çıktı

Perşembe akşamları ATV ekranlarında yer alan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, yeni sezonda ilgi çeken yapımlar arasında. Adana’da çekilen yapımda Sibel Taşcıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Hilal Anay ve Bahar Süer gibi isimler yer alıyor.

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