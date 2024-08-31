Haluk Levent hayranlarını korkuttu! 'Önemli' diyerek kendisiyle ilgili aldığı kararı duyurdu

31 Ağustos 2024 08:51 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 08:55

Şarkıcı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Sosyal medya hesabından 'Önemli' başlığıyla bir açıklama yapan Levent, bazı sağlık sorunlarına işaret etti. Doktorlarıyla yaptığı uzun toplantılar sonucu sosyal medyaya bir süre ara verme kararı aldığını duyuran ünlü şarkıcı "Haydi bana biraz müsaade" diyerek sözlerini tamamladı.

İşte Haluk Levent'in sosyal medya hesabından paylaştığı o açıklama;

Önemli !!! (Kendimle ilgili)

Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede.

Çünkü çok şikayetim vardı.

Açlık kan şekeri 341

Hba1c 13.5 çıkmıştı.

Evet yanlış görmüyorsunuz.

Maalesef öyleydi.

Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil.

Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım.

Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık.

Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler.

Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler.(Doğru düşünmüşler)

Bu sürecin yönteminde, mikrobiyom esaslı sağlıklı yaşam desteği için Prof.Dr. Meltem Yalınay’a,

endokrinolojik tedavi desteği için Doç.Dr. Arzu Or Koca’ya teşekkür ederim.

Evet bir müddet konserlerimle , stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım.

Sayfamı @ahbap ekibi yönetecek.

İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine.

Haydi bana biraz müsade.

Arkamdan çok konuşmayın.