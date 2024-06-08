Hazal Kaya ve Beren Saat'ten 15 yıl sonra sürpriz hamle! Gerçeği tek tek anlattı

08 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:28

Hazal Kaya'dan eğlenceli Aşk'ı Memnu paylaşımı! Ali Atayı da dahil etti

Hazal Kaya'dan eğlenceli Aşk'ı Memnu paylaşımı! Ali Atayı da dahil etti

Halit Ziya Uşaklıgil’in eserinden televizyona uyarlanan, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi, perşembe akşamları Kanal D'de yeniden yayınlanmaya başladı.

Dizide Bihter karakterini canlandıran Beren Saat ile Nihal'e hayat veren Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı öne sürüldü.

Oyuncular, 2024 yılının ilk aylarında Selçuk Yöntem'le bir araya gelerek fotoğraf paylaştı.

Saat ve Kaya, 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündeme geldi.

'İLETİŞİM KURMAK TAKİPLEŞMEK İLE OLMUYOR'

Gazetemagazin'in haberine göre; bir mekan çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, konuyla ilgisi sorulara yanıt verdi.

Kaya, "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. Size öyle gelmiş olabilir ama bizim ilişkimiz devam ediyor" dedi.

"HER BULUŞMAMIZ SANKİ ÇEKİMİN İLK GÜNÜ GİBİ"

Öte yandan Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda Aşk-ı Memnu'da babası Adnan Ziyagil'i oynayan Selçuk Yöntem'le bir araya gelmişti. Selçuk Yöntem, eski rol arkadaşına sarıldığı kareye "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi" notunu düşmüştü.