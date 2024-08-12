Holding patronunun oğlu Mehmet Toplusoy'a meydan dayağı... Yüz kemikleri kırıldı

12 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:08

Murat Övüç 'intihar edeceğim' deyip, ablaları ve oğluna isyan etti! Harcamalarını ifşa etti

Murat Övüç 'intihar edeceğim' deyip, ablaları ve oğluna isyan etti! Harcamalarını ifşa etti

Roman mağazalarını da bünyesinde barındıran Roman Holding'in patronu Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy'un İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir lüks mekanda, güvenlik görevlisi tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

İLK GERGİNLİK GİRİŞ KAPISINDA

Sabah'ta yer alan habere göre olay 6 Temmuz'da Boaz isimli gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre 10 kişilik arkadaş grubuyla mekana gelen Toplusoy, işletmenin kapısında bulunan ve kulağında kulaklık olan bir çalışan tarafından, "Sakin eğlenin" şeklinde uyarıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine yakın bir yerde eğlenen Toplusoy'un yanına gelen aynı işletme çalışanı, "Ben seni az önce uyarmadım mı? S...in gidin buradan" şeklinde küfürler savurdu.

Bu sırada ikili arasında arbede yaşanmaya başladı ve iddiaya göre mekan çalışanları Toplusoy'un arkadaşlarını tutarak duruma müdahale etmelerine izin vermedi. Mekanın güvenlik görevlisi, Toplusoy'u boğazından tutarak yere yatırdı ve yumruklamaya başladı. Genç adam aldığı darbeler sonucu bayıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ CEZAEVİNDE

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Toplusoy'un yüzündeki üç kemiğin kırıldığı saptandı. Dört gün boyunca hastanede yatan genç adam, güvenlik görevlisi D.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınıp ifadesi alınan ve adliyeye götürülen şüpheli D.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturma sonunda D.K. hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame yazdı.

İFADEDE TACİZ İDDİASI

Bu arada gözaltına alınan D.K.'nın ifadesi de ortaya çıktı. İddiaya göre şahıs, Mehmet Toplusoy'un mekanda bulunan kadınları taciz ettiğini, uyarmak için yanına gittiğinde ise kendisine yumruk atarak karşılık vermesi sonucu aralarında arbede çıktığını söyledi.