İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hüseyin Tatlı, hem müzik kariyeri hem de İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kırgınlıklarla yeniden gündeme geldi. Sekiz kardeşli bir ailenin en küçüğü olan sanatçı, yıllar içinde çıkardığı albümlerle müzik dünyasında kendine yer edinirken, abisiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla da uzun süre magazin basınında konuşuldu.
HÜSEYİN TATLI: ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM
İbrahim Tatlıses'in öz kardeşi Hüseyin Tatlı şu ifadeleri kullandı:
Şimdiye kadar sessiz kaldıysam, bu benim ahlak anlayışımdan kaynaklanıyordu. Kimse bunun korkaklıktan olduğunu düşünmesin. Ama artık bıçak kemiğe kadar saplandı. Ben İbrahim Tatlıses'in öz kardeşiyim, ben Hüseyin Tatlı'yım. Herkes haddini bilecek.
Şimdiye kadar bana "Sana yol açtım, seni destekledim" diyenler yalan söylüyor. Kimse bana yol açmadı; aksine, yolumu tıkadılar. İlerlememi istemediler.
Kendi tırnaklarımla, dişlerimle bir yere ulaşmaya çalıştım. Ama her seferinde önüme bir engel, bir taş koydular. İbrahim Tatlıses benim kardeşim, ruhum, ama o da yolumu tıkadı. Sanat kariyerimi bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı.
Şimdi televizyonlarda, orada burada çıkıp beni desteklediklerini söylüyorlar. Yalan, düpedüz yalan. Artık sessiz kalmayacağım; her şeyi tek tek anlatacağım. Herkes kimin kim olduğunu görecek.
HÜSEYİN TATLI KİMDİR?
1973 yılında dünyaya gelen Hüseyin Tatlı, sekiz kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdü. Kamuoyunda çoğunlukla İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak tanınsa da, müzik kariyerinde kendi yolunu çizen isimlerden biri oldu. Uzun yıllar Ankara’da yaşayan sanatçı, daha sonra İstanbul’a yerleşerek müzik çalışmalarını burada sürdürdü.
Mersin doğumlu olan Hüseyin Tatlı, ailesinin daha sonra Şanlıurfa’ya taşındığını dile getirmiştir. Henüz iki yaşındayken babasını kaybeden sanatçı, ailesinin en dikkat çeken bireylerinden biri olarak gösteriliyor. Açık teni ve renkli gözleriyle öne çıkan Tatlı için ağabeyi İbrahim Tatlıses’in, “Ona baktığımda babamı görüyorum” dediği biliniyor.
Özel yaşamında iki evlilik yapan Hüseyin Tatlı’nın Asya adında bir kızı ve Can isminde bir oğlu bulunuyor. Müzik kariyerinde ise 2000 yılında yayımladığı “Varlığın Yeter” albümüyle dikkat çekti. Ardından “Bil İstedim” ve “Pardon” projeleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Baba tarafından aslen Şanlıurfalı olan sanatçı, arabesk müziğin tanınan isimleri arasında yer alıyor.
Son yıllarda ise Hüseyin Tatlı ile ağabeyi İbrahim Tatlıses arasındaki küslük iddiaları magazin gündeminde sık sık konuşuluyor. Verdiği bir röportajda, ağabeyinin şarkıcı olmasını istemediğini öne süren Tatlı, birlikte yer aldıkları bir dizide karakterinin kısa sürede senaryodan çıkarıldığını ifade etmişti. “Keşke İbrahim Tatlıses’in kardeşi olmasaydım, o zaman daha farklı yerlerde olabilirdim” sözleri ise uzun süre gündemde kalmıştı.