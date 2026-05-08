Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Türk arabesk müziğinin bilinen isimlerinden Hüseyin Tatlı, yalnızca sahne kariyeriyle değil, abisi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemiklerle de sık sık gündeme geliyor. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olan Tatlı, yıllar içinde yayımladığı albümlerle kendi dinleyici kitlesini oluştururken, ailesine dair yaptığı dikkat çekici açıklamalarla yeniden gündem oldu. Tatlı abisinin de kendisini desteklemediğini aksine ilerlemesinin engellediğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 10:43

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden , hem hem de ile yaşadığı kırgınlıklarla yeniden gündeme geldi. Sekiz kardeşli bir ailenin en küçüğü olan sanatçı, yıllar içinde çıkardığı albümlerle müzik dünyasında kendine yer edinirken, abisiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla da uzun süre magazin basınında konuşuldu.

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kırgınlıklar ve kariyerine yönelik engellemeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Tatlı, bugüne kadar sessiz kalmasının ahlaki anlayışından kaynaklandığını ancak artık bıçağın kemiğe dayandığını belirtti.
İbrahim Tatlıses'in kendisine yol açtığı iddialarını yalanlayarak, aksine yolunu tıkadıklarını ve ilerlemesini istemediklerini söyledi.
Sanatçı, kendi tırnaklarıyla bir yerlere ulaşmaya çalıştığını ancak her seferinde önüne engeller konulduğunu ifade etti.
İbrahim Tatlıses'in sanat kariyerini bitirmek için elinden geleni yaptığını iddia etti.
Televizyonlarda kendisini desteklediklerini söyleyenlerin yalan söylediğini ve artık her şeyi anlatacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

HÜSEYİN TATLI: ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM

İbrahim Tatlıses'in öz kardeşi Hüseyin Tatlı şu ifadeleri kullandı:

Şimdiye kadar sessiz kaldıysam, bu benim ahlak anlayışımdan kaynaklanıyordu. Kimse bunun korkaklıktan olduğunu düşünmesin. Ama artık bıçak kemiğe kadar saplandı. Ben İbrahim Tatlıses'in öz kardeşiyim, ben Hüseyin Tatlı'yım. Herkes haddini bilecek.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Şimdiye kadar bana "Sana yol açtım, seni destekledim" diyenler yalan söylüyor. Kimse bana yol açmadı; aksine, yolumu tıkadılar. İlerlememi istemediler.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Kendi tırnaklarımla, dişlerimle bir yere ulaşmaya çalıştım. Ama her seferinde önüme bir engel, bir taş koydular. İbrahim Tatlıses benim kardeşim, ruhum, ama o da yolumu tıkadı. Sanat kariyerimi bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptı.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Şimdi televizyonlarda, orada burada çıkıp beni desteklediklerini söylüyorlar. Yalan, düpedüz yalan. Artık sessiz kalmayacağım; her şeyi tek tek anlatacağım. Herkes kimin kim olduğunu görecek.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Hüseyin Tatlı, sekiz kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdü. Kamuoyunda çoğunlukla İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak tanınsa da, müzik kariyerinde kendi yolunu çizen isimlerden biri oldu. Uzun yıllar Ankara’da yaşayan sanatçı, daha sonra İstanbul’a yerleşerek müzik çalışmalarını burada sürdürdü.

Mersin doğumlu olan Hüseyin Tatlı, ailesinin daha sonra Şanlıurfa’ya taşındığını dile getirmiştir. Henüz iki yaşındayken babasını kaybeden sanatçı, ailesinin en dikkat çeken bireylerinden biri olarak gösteriliyor. Açık teni ve renkli gözleriyle öne çıkan Tatlı için ağabeyi İbrahim Tatlıses’in, “Ona baktığımda babamı görüyorum” dediği biliniyor.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İlerlememi istemediler’

Özel yaşamında iki evlilik yapan Hüseyin Tatlı’nın Asya adında bir kızı ve Can isminde bir oğlu bulunuyor. Müzik kariyerinde ise 2000 yılında yayımladığı “Varlığın Yeter” albümüyle dikkat çekti. Ardından “Bil İstedim” ve “Pardon” projeleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Baba tarafından aslen Şanlıurfalı olan sanatçı, arabesk müziğin tanınan isimleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda ise Hüseyin Tatlı ile ağabeyi İbrahim Tatlıses arasındaki küslük iddiaları magazin gündeminde sık sık konuşuluyor. Verdiği bir röportajda, ağabeyinin şarkıcı olmasını istemediğini öne süren Tatlı, birlikte yer aldıkları bir dizide karakterinin kısa sürede senaryodan çıkarıldığını ifade etmişti. “Keşke İbrahim Tatlıses’in kardeşi olmasaydım, o zaman daha farklı yerlerde olabilirdim” sözleri ise uzun süre gündemde kalmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses taburcu oldu, vasiyetini açıkladı! "Çocuklarıma kuruş yok"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen’den dikkat çeken paylaşım! “Hepimiz meşgulüz zaten”
ETİKETLER
#ibrahim tatlıses
#hüseyin tatlı
#arabesk müzik
#müzik kariyeri
#Kardeş İlişkileri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.