İbrahim Tatlıses’in torunundan şoke eden hamle! Milyonluk miras olayı karıştı, yeni dava

Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses ile ailesi arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, bu kez torunu Baran Tatlıses’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Aile içindeki kriz derinleşirken, Baran Tatlıses’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Genç isim, dedesi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını iddia etti.
İBRAHİM TATLISES’İN TORUNUNDAN ŞOKE EDEN İDDİA
Geçtiğimiz haftalarda ağır bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, mirasını devlete bırakabileceğini söylemişti.
Bazı çocuklarını “alfabeden sildiğini” ifade eden ünlü sanatçının sözleri gündemdeki yerini korurken, aile içerisinde tansiyonun düşmediği görüldü.
Tatlıses’in mal varlığıyla ilgili iddialar da yeniden konuşulmaya başlandı. Seyrantepe’de çok sayıda daire ve dükkân, Fikirtepe’de daireler, İstanbul’un farklı bölgelerinde gayrimenkuller, ayrıca Şanlıurfa, Kuşadası, İzmir ve Bodrum’da çeşitli arsa ve villa yatırımlarının bulunduğu öne sürüldü.
“ANNEM VE KIZ KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM”
Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dedesi İbrahim Tatlıses tarafından bir kişi aracılığıyla tehdit edildiğini iddia etti. Açıklamasında annesi ve kız kardeşinin de bu sürecin içinde olduğunu belirten Karakeçili, hakarete uğradığını da ileri sürdü.
Genç isim paylaşımında, “Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat aracılığıyla annem ve kız kardeşimle tehdit edildim, üstüne hakarete uğradım” ifadelerine yer verdi.
KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞINI AÇIKLADI
Yaşanan gelişmelerin ardından Baran Tatlıses, hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Elindeki delilleri avukatı aracılığıyla savcılığa sunacağını belirten Karakeçili, gerekli suç duyurusunun yapılacağını ifade etti. Aile cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.