İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak’a şok hamle! Kumanda fırlatma davası gündeme geldi

Son zamanlarda yaşanan aile sorunlarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses’in, kızı Dilan Çıtak ile arasında sular durulmuyor. Özellikle aile içi çatışmalarıyla bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki gerginlik, mahkeme salonuna taşındı. Geçtiğimiz yıl Bodrum’da yaşanan aile içi tartışma sonrası savcılık, Dilan Çıtak hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs” suçlamasıyla dava açtı. İkili arasında kumanda fırlatma davası yeniden gündeme geldi. Dilan Çıtak “Kumanda fırlattı” iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

İBRAHİM TATLISES’TEN DİLAN ÇITAK’A ŞOK HAMLE!

Ailevi problemleri ve yaptığı açıklamalarla bir an olsun magazin dünyasının gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses, son zamanlarda çocuklarıyla yaşadığı gerginliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son zamanlarda büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile yaşadığı tartışma ve krizlerle adından söz ettiren usta sanatçıdan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Aile içi çatışmalarıyla gündemdeki yerini koruyan İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında geçtiğimiz yıl kumanda fırlatma olayı yaşanmıştı. Tatlıses ve kızının geçtiğimiz yıl Bodrum'da kahvaltı yaptığı esnada aralarında yaşanan gerginliğin detayları yeniden gündeme geldi.

İBRAHİM TATLISES VE DİLAN ÇITAK ARASINDA KUMANDA FIRLATMA DAVASI GÜNDEME GELDİ!

Özellikle aile içi çatışmalarıyla bir an olsun magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl Bodrum’da yaşanan aile içi tartışmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tatlıses, tartışma esnasında kızının kendisine kumanda fırlattığını iddia ederken, olayın "silah sayılan cisim" kapsamında değerlendirilmesi üzerine karakola başvurdu.

İbrahim Tatlıses, daha önce de kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı kumanda olayından dolayı şikâyette bulunmuş fakat sonrasında vazgeçtiği öğrenilmişti. Buna rağmen sürecin kamu davası olarak devam ettiği belirtildi. Yaşananlar sonrası Almanya'daki iki konserini erteleyen Tatlıses, Çıtak'tan şikayetçi olmak üzere Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalyeyle geldiği öğrenildi.

DİLAN ÇITAK’TAN KUMANDA OLAYI HAKKINDA AÇIKLAMA!

Babası İbrahim Tatlıses’e kumanda attığı haberleriyle magazin gündeminde yerini alan Dilan Çıtak, olay hakkında konuştu. Çıtak, konuk olduğu bir programda babasına kumanda atıp atmadığı sorulması üzerine şu ifadelere yer verdi:

“Asla böyle bir şey olmadı. Bu nasıl oluştu bilmiyorum. Ben de sizler kadar inanamayarak okuyorum bunu ve ısrarlı bir şekilde bu savunuluyor ama buna buradan ilk ve son kez ben açıklık getireyim. Kendisinin evinde yüzlerce kamerası var. Çok fazla sayıda kamerası var. Böyle bir şey olduğunu iddia etsem ben anında görüntü paylaşırdım böyle bir şey gerçek olsaydı öyle diyeyim”