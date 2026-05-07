Instagram’ın bot hesap temizliği ünlüleri sarstı! Demet Özdemir, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy'un gerçek takipçileri ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Instagram, platformdaki sahte, spam ve uzun süredir aktif olmayan hesaplara karşı geniş çaplı bir temizlik operasyonu başlattı. Yapılan denetimler sonucunda dünya genelinde milyonlarca hesabın silinmesi, özellikle yüksek takipçili profillerde büyük düşüşleri beraberinde getirdi. Çok sayıda ünlü isim ve influencer’ın takipçi sayısındaki ani değişim, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken platformdaki gerçek etkileşim oranları yeniden tartışılmaya başlandı.
ÜNLÜ İSİMLER INSTAGRAM’DA TAKİPÇİ KAYBETTİ
Çatı şirketi Meta tarafından yürütülen denetim kapsamında, gerçek kullanıcı deneyimini bozduğu düşünülen hesapların platformdan kaldırıldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu adım, sosyal medya platformlarında daha şeffaf ve gerçekçi etkileşim oranlarının ortaya çıkmasını hedefliyor.
Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’den birçok oyuncu ve influencer da takipçi kaybı yaşadı. Bazı hesaplarda düşüşlerin milyonlarla ifade edilmesi dikkat çekti.
Takipçi sayısında düşüş yaşayan isimlerden bazıları şöyle sıralandı:
Kylie Jenner — 15 milyon
Cristiano Ronaldo — 8 milyon
Ariana Grande — 6 milyon
Selena Gomez — 6 milyon
Taylor Swift — 4 milyon
Demet Özdemir — 400 bin
Burak Deniz — 100 bin
Çağatay Ulusoy — 100 bin
Pınar Deniz — 100 bin
Sinem Kobal — 200 bin
Burak Özçivit — 450 bin
Sosyal medya dünyasında takipçi sayıları, özellikle reklam anlaşmaları ve marka iş birlikleri açısından büyük önem taşırken, uzmanlar bot hesap temizliğinin uzun vadede içerik üreticileri için daha sağlıklı bir dijital ortam oluşturacağını ifade ediyor.
Gerçek kullanıcı etkileşimlerinin öne çıkmasının, markaların reklam stratejilerini de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.
Öte yandan Meta’nın yalnızca sahte hesaplarla mücadele etmediği, aynı zamanda yaş doğrulama sistemleri üzerinde de çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Şirketin, 13 yaş altındaki kullanıcıları tespit etmek amacıyla yapay zekâ destekli analiz sistemlerini geliştirdiği de daha önce açıklanmıştı.