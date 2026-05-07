Instagram, platformdaki sahte, spam ve uzun süredir aktif olmayan hesaplara karşı geniş çaplı bir temizlik operasyonu başlattı. Yapılan denetimler sonucunda dünya genelinde milyonlarca hesabın silinmesi, özellikle yüksek takipçili profillerde büyük düşüşleri beraberinde getirdi. Çok sayıda ünlü isim ve influencer’ın takipçi sayısındaki ani değişim, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken platformdaki gerçek etkileşim oranları yeniden tartışılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ Instagram’ın bot hesap temizliği ünlüleri sarstı! Demet Özdemir, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy'un gerçek takipçileri ortaya çıktı Instagram, sahte, spam ve uzun süredir aktif olmayan hesaplara yönelik küresel bir temizlik operasyonu başlattı ve bu durum özellikle yüksek takipçili profillerde önemli düşüşlere neden oldu. Bu operasyon sonucunda dünya genelinde milyonlarca hesap silindi. Çok sayıda ünlü isim ve influencer'ın takipçi sayısında ani düşüşler yaşandı. Meta tarafından yürütülen bu adım, platformdaki gerçek etkileşim oranlarının daha şeffaf ve gerçekçi olmasını hedefliyor. Takipçi sayısında düşüş yaşayan ünlüler arasında Kylie Jenner (15 milyon), Cristiano Ronaldo (8 milyon), Ariana Grande (6 milyon), Selena Gomez (6 milyon), Taylor Swift (4 milyon), Demet Özdemir (400 bin), Burak Özçivit (450 bin), Sinem Kobal (200 bin), Pınar Deniz (100 bin), Burak Deniz (100 bin) ve Çağatay Ulusoy (100 bin) yer alıyor. Uzmanlar, bot hesap temizliğinin uzun vadede içerik üreticileri için daha sağlıklı bir dijital ortam oluşturacağını belirtiyor. Meta, sahte hesaplarla mücadelenin yanı sıra yaş doğrulama sistemleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor ve 13 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için yapay zeka destekli analiz sistemlerini geliştiriyor.

ÜNLÜ İSİMLER INSTAGRAM’DA TAKİPÇİ KAYBETTİ

Çatı şirketi Meta tarafından yürütülen denetim kapsamında, gerçek kullanıcı deneyimini bozduğu düşünülen hesapların platformdan kaldırıldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu adım, sosyal medya platformlarında daha şeffaf ve gerçekçi etkileşim oranlarının ortaya çıkmasını hedefliyor.

Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’den birçok oyuncu ve influencer da takipçi kaybı yaşadı. Bazı hesaplarda düşüşlerin milyonlarla ifade edilmesi dikkat çekti.

Takipçi sayısında düşüş yaşayan isimlerden bazıları şöyle sıralandı:

Kylie Jenner — 15 milyon

Cristiano Ronaldo — 8 milyon

Ariana Grande — 6 milyon

Selena Gomez — 6 milyon

Taylor Swift — 4 milyon

Demet Özdemir — 400 bin

Burak Deniz — 100 bin

Çağatay Ulusoy — 100 bin

Pınar Deniz — 100 bin

Sinem Kobal — 200 bin

Burak Özçivit — 450 bin

Sosyal medya dünyasında takipçi sayıları, özellikle reklam anlaşmaları ve marka iş birlikleri açısından büyük önem taşırken, uzmanlar bot hesap temizliğinin uzun vadede içerik üreticileri için daha sağlıklı bir dijital ortam oluşturacağını ifade ediyor.

Gerçek kullanıcı etkileşimlerinin öne çıkmasının, markaların reklam stratejilerini de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Meta’nın yalnızca sahte hesaplarla mücadele etmediği, aynı zamanda yaş doğrulama sistemleri üzerinde de çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Şirketin, 13 yaş altındaki kullanıcıları tespit etmek amacıyla yapay zekâ destekli analiz sistemlerini geliştirdiği de daha önce açıklanmıştı.