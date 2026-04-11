Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Işın Karaca Yunanistan’dan açıkladı! “Deport edildim!”

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden şarkıcı Işın Karaca, 2024 yılında Gümülcine'de seslendirdiği marşlar nedeniyle Yunanistan’a girişinin engellendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Karaca’nın gergin hali ise dikkatlerden kaçmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 08:20

Türk müziğinin önemli isimlerinden , 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği marşlar nedeniyle Yunanistan’a girişinin engellendiğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

IŞIN KARACA YUNANİSTAN’DAN AÇIKLADI

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya tatil amacıyla giden Karaca, sınırda durdurularak ülkeye girişine izin verilmedi. Sosyal medya üzerinden yaşadığı süreci paylaşan Karaca, şunları söyledi:

“Bu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi. Nedeni ise; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ marşlarını seslendirmem. Kızım ve eşim geçebildi, ancak ben deport edildim. Milli bir meseleymiş. Hayatımda gördüğüm en saçma muamele. Bir bardak su bile vermediler. Saatlerdir buradayız, bizi ülkemize geri gönderecekler.”

Karaca, turist olarak geldikleri bir ülkede adeta “istenmeyen kişi” ilan edildiklerini belirterek tepki gösterdi.

Olayın Arka Planı:

2024 yılında Gümülcine’de, Türk nüfusunun yoğun olduğu bir bölgede konser veren Işın Karaca, "İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını seslendirdiği sırada Yunan medyasının gündeminde geniş bir yankı uyandırmış, bazı çevrelerce hedef gösterilmişti. Bu gelişmenin ardından Karaca’nın Yunanistan’a girişinin engellenmesi şaşkınlıkla karşılandı.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, 7 Nisan 1973 doğumlu Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlayan Karaca, sahne hayatına 1990'ların başında adım atmıştır. Müzikal kariyerine, 1994 yılında yayımladığı "Işın Karaca" adlı albümü ile başlamış ve hızlı bir çıkış yapmıştır. Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle tanınan Işın Karaca, pop müzik ve rock müzik türlerinde önemli eserler vermiştir. Ayrıca, Türk sanat müziği, halk müziği ve dünya müziklerine de ilgi göstermiş, farklı tarzları harmanlayarak kendine özgün bir müzik kimliği oluşturmuştur.

Karaca'nın en popüler şarkıları arasında "Ara", "Yalnızım Çünkü Sen Varsın", "Kalamam Arkadaş" ve "Rakkas" gibi hitler yer almaktadır. Özellikle "Ara" şarkısı, onun en bilinen ve sevilen parçalarından biri olmuştur.

Işın Karaca, şarkıcılığının yanı sıra başarılı bir televizyon kariyerine de sahiptir ve birçok yarışma programında jüri üyeliği yapmıştır. Sahne enerjisi, güçlü sesi ve sahne duruşuyla Türk müziğine önemli katkılarda bulunan Karaca, yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesi oluşturmuştur.

ETİKETLER
#ışın karaca
#Deport
#Yunanistan'a Giriş Engeli
#Gümülcine Konseri
#Milli Marşlar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.