Işın Karaca Yunanistan’dan açıkladı! “Deport edildim!”

Türk müziğinin önemli isimlerinden Işın Karaca, 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği marşlar nedeniyle Yunanistan’a girişinin engellendiğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.



IŞIN KARACA YUNANİSTAN’DAN AÇIKLADI



Yunanistan’ın başkenti Atina’ya tatil amacıyla giden Karaca, sınırda durdurularak ülkeye girişine izin verilmedi. Sosyal medya üzerinden yaşadığı süreci paylaşan Karaca, şunları söyledi:



“Bu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina’ya girişim reddedildi. Nedeni ise; 2024 yılında Gümülcine’de ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ marşlarını seslendirmem. Kızım ve eşim geçebildi, ancak ben deport edildim. Milli bir meseleymiş. Hayatımda gördüğüm en saçma muamele. Bir bardak su bile vermediler. Saatlerdir buradayız, bizi ülkemize geri gönderecekler.”

Karaca, turist olarak geldikleri bir ülkede adeta “istenmeyen kişi” ilan edildiklerini belirterek tepki gösterdi.

Olayın Arka Planı:

2024 yılında Gümülcine’de, Türk nüfusunun yoğun olduğu bir bölgede konser veren Işın Karaca, "İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını seslendirdiği sırada Yunan medyasının gündeminde geniş bir yankı uyandırmış, bazı çevrelerce hedef gösterilmişti. Bu gelişmenin ardından Karaca’nın Yunanistan’a girişinin engellenmesi şaşkınlıkla karşılandı.



IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca, 7 Nisan 1973 doğumlu Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlayan Karaca, sahne hayatına 1990'ların başında adım atmıştır. Müzikal kariyerine, 1994 yılında yayımladığı "Işın Karaca" adlı albümü ile başlamış ve hızlı bir çıkış yapmıştır. Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle tanınan Işın Karaca, pop müzik ve rock müzik türlerinde önemli eserler vermiştir. Ayrıca, Türk sanat müziği, halk müziği ve dünya müziklerine de ilgi göstermiş, farklı tarzları harmanlayarak kendine özgün bir müzik kimliği oluşturmuştur.



Karaca'nın en popüler şarkıları arasında "Ara", "Yalnızım Çünkü Sen Varsın", "Kalamam Arkadaş" ve "Rakkas" gibi hitler yer almaktadır. Özellikle "Ara" şarkısı, onun en bilinen ve sevilen parçalarından biri olmuştur.

Işın Karaca, şarkıcılığının yanı sıra başarılı bir televizyon kariyerine de sahiptir ve birçok yarışma programında jüri üyeliği yapmıştır. Sahne enerjisi, güçlü sesi ve sahne duruşuyla Türk müziğine önemli katkılarda bulunan Karaca, yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesi oluşturmuştur.

