Jennifer Aniston Barack Obama ile ilgili aşk iddialarına cevap verdi: 'Onunla sadece bir kez tanıştım'

05 Ekim 2024 19:42 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:47

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston, eski ABD Başkanı Barack Obama ile yasak aşk yaşadığı iddialarının 'gerçek dışı' olduğunu vurgulayarak, Obama ile sadece bir kez karşılaştığını açıkladı.

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ABD bu dedikodu ile çalkalandı. Friend dizisinin en popüler karakteri 'Rachel'ı canlandıran güzel oyuncu Jennifer Aniston'ın adı, skandal niteliğinde bir aşk iddiasına karıştı. Güzel oyuncunun, eski ABD Başkanı Barack Obama ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

"JEN VE BARACK HAKKINDA BİR GERÇEK"

İki arasındaki aşk iddiaları, ABD menşeili bir dergi tarafından 'Jen ve Barack hakkında bir gerçek' başlığı ile her rafta yerini aldı.

İddiaların ayyuka çıkmasıyla Jennifer Aniston açıklama yaptı.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Sunucu Jimmy Kimmel'ın programına katılan güzel oyuncu, iddiaları magazine taşıyan dergileri inceledi.

Dergilerinaşk iddialarını Michelle Obama'nın "İhanete Uğradığı" ve Aniston ile Barack'ın "birbirine takıntılı olduğu" başlıklarıyla işlediği görüldü.

"ONUNLA SADECE BİR KEZ TANIŞTIM"

Güzel oyuncu, aşk iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Aniston, gülerek, "Bundan dolayı sinirlenmedim" dedi.

Aniston, Barack Obama ile olan bağlantısıyla ilgili ise, "Onunla bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum," dedi.

32. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMIŞTI

Michelle ve Barack Obama, bu yıl evliliklerinin 33. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Çiftin iki kız çocuğu bulunuyor.

"EVLİLİĞE İLGİ DUYMUYORUM"

Daha önceleri Brad Pitt ile olan Jennifer Aniston'un ise, 5 yıldır kimseyle bir ilişkide bulunmadıı biliniyor.

2022 yılında Allure dergisine verdiği röportajda tekrar flört etmeye açık olduğunu ancak evliliğe ilgi duymadığını söyleyen güzel oyuncu, "Asla bilemeyiz, ama evliliğe ilgi duymuyorum" demişti.